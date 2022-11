“Da pena ajena” la postura de Lorenzo Córdova sobre encuesta del INE: AMLO

Luego que se revelara una encuesta del INE en la que la población está a favor de una reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “da pena ajena” la postura del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien señaló que en septiembre sólo 27% de los encuestados conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en el Congreso y argumentó que desde entonces a la fecha la percepción de la ciudadanía sobre la reforma ha cambiado.

El Mandatario federal acusó que el INE guardó esta encuesta porque los resultados no les favorecieron.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que “sería bueno” que se hiciera otra encuesta para conocer lo que opina la población, pues señaló que la gente está más informada.

“Miren lo que hizo el INE, tiene muchísimo dinero porque además los funcionarios del INE y del Tribunal ganan más que el Presidente porque ellos no acataron lo que establece la Constitución, retorcieron la ley, se ampararon, y tiene fideicomisos, y se dan la gran vida, pero ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron conocer los resultados, y como los resultados no les favorecieron ocultaron la información y ayer sale el presidente del INE que da la verdad, pena ajena, a decir que pues que era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego las cosas han cambiado porque no estaba el debate, todavía el tema de la reforma electoral. Ahora como está el debate ya se enterada más gente porque cuando hicieron el levantamiento el 27% (conocía la propuesta) entonces sería bueno hacer otra.

“Sería bueno que hicieran otra, igual, pero ya la gente está más informada y seguramente ya cambió como sostiene el presidente del INE”, dijo.