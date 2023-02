Cuauhtémoc Cárdenas rechaza participación en marcha del domingo a favor del INE

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dijo que no participará en la movilización de este domingo a favor del INE, y que desconoce la propuesta de las organizaciones promoventes.

Entrevistado en la Feria del Libro del Palacio de Minería, señaló que "no sé qué se vaya a proponer, entonces no puedo respaldar lo que no conozco”.