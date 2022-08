¿Cuál es la rutina que tendrá AMLO después del 2024?

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este martes la rutina que llevará a cabo en su quinta de Palenque, Chiapas, después de que termine su sexenio, en septiembre de 2024

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que cuidará su salud, caminará, cuidara los árboles que ha plantado en la quinta, y escribirá un libro sobre el pensamiento conservador en México.

“¿A qué me voy a dedicar? Bueno, a cuidarme en mi salud, a caminar, a hacer un poco de ejercicio, a cuidar los árboles, a gozar del canto de los pájaros y a escribir con una disciplina.

“Ya la he aplicado cuando he escrito algunos libros allá en Palenque: me levanto temprano, camino, me baño, desayuno, me siento dos horas a escribir, me paro, camino un poquito, me tomo un café, me vuelvo a sentar otras dos horas y ya viene siendo la hora de la comida, ya son cuatro horas de trabajo, y camino la comida".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: “Hay que tener también la disciplina de ya no dormir la siesta, sino caminar para volverse a sentar dos horas, y recreo, y ya otras dos horas hasta las 7:00 de la noche, 8:00, ya más tranquilo caminar un ratito, ahí sí antes de irse a acostar leer otras cosas, y así”.

maot