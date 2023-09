El dirigente del PAN, Marko Cortés, lamentó lo que calificó de autoritarismo del presidente Andrés Manuel López Obrador por excluir de las ceremonias y festejos patrios a los poderes Judicial y Legislativo.

Luego de que el Mandatario informó que no invitaría a las representantes de los poderes Judicial y Legislativo a la ceremonia del Grito de Independencia, con el argumento de que no tienen una buena relación, el líder panista advirtió que las festividades no le pertenecen a un solo poder.

“Los tres poderes de la Unión constituyen la República Mexicana. Todos nos representan, ninguno debe estar por encima del otro”, puntualizó Cortés Mendoza.

En redes sociales indicó que las ceremonias del mes patrio no son exclusivas de un solo poder y mucho menos de ninguna fuerza política; “nos pertenecen a todas y todos los mexicanos”, enfatizó.

“Cada día que pasa este gobierno nos muestra más su perfil autoritario”, denunció Marko Cortés.

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, acusó misoginia, autoritarismo y machismo del Presidente por no convocar a las presidentas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Senado y de la Cámara de Diputados a la ceremonia del Grito de Independencia y al desfile militar de este 15 y 16 de septiembre.

También en redes sociales, la legisladora blanquiazul calificó de “una brutal soberbia cargada de machismo y misoginia” el que no convocara a estos actos republicanos a las tres mujeres que hoy ostentan la representación de los poderes Legislativo y Judicial, Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado; Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados y la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte.

“Este gobierno de Morena es una vergüenza para la patria. Con una brutal soberbia cargada de machismo y misoginia, el presidente @lopezobrador_ ha decidido no convocar a las tres mujeres que hoy representan a los demás poderes. No las invitará [lo confirmó en su mañanera] al Grito de Independencia, ni al desfile militar”, reprochó.

Kenia López Rabadán apuntó que las “presidentas, de la Corte #NormaPiña, Senadores @Ana_LiliaRivera y de los Diputados @MarcelaGuerraNL, no serán invitadas por el autoritario y machista Titular del Ejecutivo.

“Con estas acciones AMLO debe pensar ‘el Estado soy yo’. Pero le vamos a demostrar que está equivocado, en la CDMX y en todo México”, añadió.

“México es de todos, las fiestas patrias son de todos, la Independencia es de todos. Pero no nos detengamos, celebremos este 15 y 16 de septiembre porque Morena ¡ya se va!”, escribió la vicecoordinadora de la bancada panista en el Senado de la República en su cuenta de la red social X, antes Twitter.