Coronavirus no cumple características para considerar una emergencia: Salud

Al confirmar 4 casos importados por COVID-19 en México, además de un caso positivo que al no presentar síntomas se considera portador, la Secretaría de Salud destacó que no existe una emergencia sanitaria por coronavirus en el país y que no se puede comparar con las medidas tomadas en la pandemia de 2009, porque los escenarios son distintos.

"Hoy México no es el punto de inicio de la epidemia, a 8 semanas de que inició COVID-19, tenemos información de cómo se comporta el virus, su periodo de incubación, casos graves, la probabilidad de complicaciones.

“Eso explica la diferencia en las medidas, son muchísimo menos intensas las de hoy porque México la enfrenta con el conocimiento de cómo se comporta", explicó Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud.

A su vez, José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que el cuarto caso positivo de coronavirus se trata de una mujer de 20 años residente en Coahuila, que viajó a Milán, Italia.

"Sus manifestaciones clínicas fueron leves y ocurrieron el 27 febrero, a dos días de haber regresado a México. Al demandar atención médica se inició el protocolo y dada la transferencia de muestras a los laboratorios estatales, se tomó el reactivo y dió resultado como confirmatoria", refirió.

Agregó que existe una situación especial con respecto al cuarto hombre que viajó a Italia con los primeros tres casos confirmados por COVID-19, puesto que al tomarle pruebas diagnósticas dio positivo, pero al no tener síntomas se considera solo portador de la enfermedad.

"El hombre residente del Estado de México permanece sin síntomas, se le tomó muestra para verificar si no hay colonización del virus, esta persona dio positivo por laboratorio pero hasta hace minutos continúa asintomática y su clasificación no es de caso, sino portador.

“Va a continuar su periodo de aislamiento hasta cumplir 14 días y si desarrolla síntomas dejará esta clasificación y se convertiría en caso confirmado", destacó.

El también vocero del nuevo coronavirus señaló que al día de hoy existen en el país 46 casos descartados y 8 sospechosos.





Cuarto caso confirmado

En Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme Solís confirmó el primer caso de coronavirus en la entidad; se trata del caso de una joven de 20 años que provenía de Italia.

El mandatario estatal detalló que el caso se presentó en el sector de salud privado de Torreón y ya fue certificado por el sistema de salud nacional.

“Es una mujer de 20 años, la cual entre enero y febrero estuvo en Milán, Italia. Llegó el martes 25 de febrero, a los dos días inició con los síntomas y venían con otros dos jóvenes que estamos buscando entre el gobierno federal y el nuestro para hacer la revisión necesaria”, informó el gobernador.

Aseguró que la paciente ya fue aislada, está en su casa y con los cuidados necesarios, así como con los medicamentos sugeridos para atemperar la permanencia del virus.

México reitera cooperación con EU

El gobierno de México puntualizó que hasta ahora no ha recibido planteamiento alguno de Estados Unidos sobre restricciones en la frontera, por la aparición del COVID-19.

En un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se detalló que ”el Gobierno de México reitera su voluntad para cooperar con el gobierno estadounidense con el fin de salvaguardar la salud de la población de ambos países”, señaló.