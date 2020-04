La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el control de la enfermedad por Covid-19 está llegando a su límite, pero la meseta de contagios puede prolongarse por dos o tres meses más. Por lo que se pidió ampliar las medidas de distanciamiento social hasta después de finales de abril.

"Las medidas pueden parecer drásticas pero es la única manera de impedir que los hospitales se sobrecarguen con demasiadas personas enfermas en un periodo de tiempo muy corto. Deben ser implementadas lo más pronto posible. Con base en la experiencia de los países en otras regiones del mundo, parece prudente planificar para la implementación de medidas para por lo menos dos a tres meses", dijo Carissa Etienne, directora de la OPS/OMS.

Las medidas estrictas de distanciamiento social, obligatorias o voluntarias, son "sumamente importantes" para evitar sobrecargar los sistemas de salud en los países de América Latina, destacó la organización en conferencia de prensa desde la ciudad de Washington D.C.

"A menos que aseguremos la eficacia del distanciamiento social, algunos de nuestros sistemas sanitarios van a estar recargados. Habrá países que tendrán desafíos, especialmente en los que no tengan la disponibilidad de equipo de protección personal. Ahí será sumamente importante observar el distanciamiento social".

El crecimiento o aplanamiento de la curva de contagio en la región dependerá en cada país de las medidas que se estén tomando; en algunos casos, el control de la enfermedad está llegando a su límite.

"Sin embargo, estamos viendo que la meseta puede prolongarse más allá. La fecha para la suspensión de las medidas (de distanciamiento social) depende de la evaluación de riesgo que cada país realiza y cómo se está comportando esta enfermedad. Algunos países están extendiendo este periodo más allá de fines de abril. Esa es una medida que se tiene que tomar en cuenta para reducir la transmisión", dijo Ciro Ugarte, Director de Emergencias en Salud, OPS/OMS.

En las últimas semanas, la pandemia se ha intensificado en todo el mundo pero en la región de Las Américas habrá de escalar y empeorar antes de que la situación mejore, dijo.

En estos momentos es primordial tomar acción para preparar la respuesta de los hospitales y proteger al personal de salud. Pidió organizar los sistemas de salud basándose en el supuesto de que sus áreas se verán infectadas.

"Los países tienen que llevar a cabo inversiones a nivel nacional ahora para fortalecer sus sistemas de salud, que sean resilientes y tengan la capacidad de detectar, responder e investigar capacidad para poder enfrentar la amenaza mientras que al mismo tiempo aseguran el suministro de servicios sanitarios para todos aquellos que los necesitan. Deben tomar medidas urgentes para preparar sus instalaciones sanitarias para lo que se vislumbra y el influjo de pacientes que requerirán espacio hospitalario, camas y profesionales de la salud, y equipo médico", dijo Etienne.

Al ser cuestionados sobre si los sistemas sanitarios de la región están preparados para el embate de la pandemia por Covid-19, especialistas de la OMS alertaron que en la región no hay suficientes equipos de protección, así como de pruebas para detectar el Coronavirus 2019.

Los países deben proteger a su personal sanitario como nunca antes porque el virus no respeta fronteras; se les debe capacitar sobre cómo evitar la infección, tener acceso a suministros e insumos adecuados de equipo de protección para el largo plazo y también protegerlos.

"Hay escasez de equipos de Protección Personal, tenemos que penetrar el mercado para acceder a estos suministros. Entender cuál es la capacidad y calidad de muchas pruebas que se están utilizando. Los países tendrán desafíos pero los que no tengan disponibilidad de equipos de protección personal, son los que deben reforzar las medidas de distanciamiento social", agregó Etienne.

Ante la falta de pruebas suficientes en la región, se está promoviendo el uso de pruebas rápidas, las cuales tienen una exactitud diferente y un porcentaje limitado de efectividad para reconocer casos positivos, pero se utilizan como medidas de triaje para reconocer a los casos negativos.

Hasta el momento, la OPS/OMS ha suministrado más de 200 mil equipos de prueba en América Latina y El Caribe y en los próximos 3 meses se podrían distribuir 900 mil más; pero como no hay suficientes, se está priorizando a pacientes con sintomatología de Covid-19.

Los expertos señalaron que en los hospitales se pueden analizar pruebas y ampliar las pruebas que se pueden procesar a la semana, con máquinas existentes en hospitales y clínicas para la vigilancia de VIH y Tuberculosis.

Hasta el momento no existe evidencia científica de que ninguna vacuna ni medicamento pueda ser utilizado de manera masiva porque no ha habido ensayos clínicos que den resultados con relación al Covid. Algunos medicamentos, por ejemplo, el Interferon que se está utilizando en Cuba, tienen efectos para otras enfermedades.

"En el Covid no se ha demostrado ninguna prueba fehaciente de que funcione mediante ningún ensayo clínico", dijo Marcos Espinal, investigador de la OPS.

rmlgv