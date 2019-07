Coparmex acusa a AMLO de pactar con Jaime Bonilla

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era precandidato presidencial, de pactar con el mandatario electo de Baja California, Jaime Bonilla, hacerlo senador, súper delegado y gobernador.



A través de sus redes sociales, el presidente de Coparmex señaló que López Obrador pactó con Bonilla “en exclusivo palco del Petco Park de San Diego”.

“Los amigos, ya Presidente y candidato a Gobernador, habrían pactado en el lujoso #Lucerna la #AmpliaciónDeMandato. ¿Solo Local?”, escribió Gustavo de Hoyos.

Asimismo, en su mensaje de Twitter, De Hoyos compartió dos imágenes pasadas de López Obrador con Bonilla; en una aparecen en el palco de Petco Park y en otra comiendo en el restaurante “Lucerna”, de Tijuana.

La foto compartida de ambos comiendo data de finales de marzo pasado, cuando López Obrador y Jaime Bonilla se reunieron en privado tras un encuentro con las dirigencias de Morena en el hotel Lucerna de Tijuana.

La imagen de ambos en el palco de Petco Park es de un Juego de las Estrellas de julio de 2016, al que López Obrador fue invitado por Bonilla.

El gobernador electo de Baja California es propietario de un palco en el estadio de los Padres de San Diego; el Petco Park, en San Diego, California



En su conferencia de este viernes, el presidente López Obrador sostuvo que no le consultaron y negó injerencia en la aprobación del Congreso de Baja California para ampliar el periodo de dos a cinco años de Jaime Bonilla como gobernador de esa entidad.

"No (me consultaron nada), además no tengo injerencia en esos asuntos", indicó.

Incluso respondió que si le hubieran consultado sobre ese tema, desde un principio su respuesta sería no.

"Legisladores de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, toman una decisión en un sentido. Imagínense si a mí me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado como era antes, que en efecto se pusieron de acuerdo, y aprobaran esa reforma, estaría yo, se me caería la cara de vergüenza", aseveró.



