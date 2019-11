La Mañanera. Qué dijo AMLO sobre Trump y los cárteles

CDMX.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, evadió responder directamente la intención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por declarar terroristas a los cárteles de droga mexicanos, ‘por ser víspera del Día de Gracias’, que se celebra mañana en ese país.

Sin embargo, el presidente aclaró que solo tenía un mensaje al respecto: “cooperación sí, intervencionismo no. Y ahí lo dejamos”, como respuesta a Trump, quien incluso dijo que al presidente López Obrador le han ofrecido “entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta”.

“Mañana es el día de gracias, entonces creo que no es época de confrontación, pero para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, les digo dos cosas: el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y les va a informar. En mi caso no quiero polemizar este día y mañana”, dijo el mandatario mexicano.

Lea también: Trump: EU designará a cárteles mexicanos de la droga como terroristas

Durante su conferencia matutina, Obrador reiteró que enviaba un abrazo al pueblo estadounidense en su fiesta, y que el canciller está viendo el tema desde ayer, en cuanto se hizo el anuncio. “Yo, ¿qué más puedo decirle a mi pueblo, a los mexicanos de aquí y de allá?, que no hay nada que temer, y ya”, indicó.



Trump: EU designará a cárteles mexicanos de la droga como terroristas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que designará a los cárteles mexicanos terroristas.

"He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso", dijo Trump en una entrevista divulgada el martes.

- ¿Va a designar estos cárteles en México como grupos terroristas y empezar a golpearles con drones y cosas así?

- No voy a decir lo que voy a hacer, pero van a ser designados. No voy a decir qué voy a hacer. Ya he ofrecido a México… Me gusta mucho el Presidente, me llevo bien con este Presidente, mucho mucho más que el anterior, y en teoría este Presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre, dijo.