Congreso de Edomex pide cuentas a ómbudsman y fiscal por desalojo de feministas

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de México pedirá la comparecencia del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García y del Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, para que expliquen el operativo violento contra mujeres en la Visitaduría de Ecatepec.

El l diputado presidente de la comisión, Julio Hernández Ramírez recordó que el organismo tiene como función la defensa de los derechos humanos, y esto no ocurrió con el operativo implementado durante la madrugada.

El legislador calificó como “inaceptable” la actuación de estos organismos autónomos, de aplicar la fuerza en lugar del diálogo contra mujeres, en una entidad donde hay más de 7 mil 500 desaparecidos, que tiene más de 80 casos de feminicidio en este año y aumentó en 17% las llamadas por violencia contra mujeres.

“Es inadmisible el uso de la fuerza pública para lesionar, lastimar y reprimir los derechos humanos de la ciudadanía, nuestro deber es atender las posturas, las manifestaciones y demandas de la gente, ver qué están exigiendo, por qué lo exigen y en dónde estamos fallando”, aseveró el legislador de Morena.

Consideró una vergüenza la actuación de la Codhem ante este caso, cuando el propio titular reconoció en sus redes sociales que las exigencias no tenían que ver con su institución, y que aunque hubo diálogo, pidieron “medidas precautorias” a la Fiscalía.

“A la oficina de la Diputación llegan demandas que no nos corresponden, pero no por eso voy a ser omiso, y voy a acusar; debo ser gestor, y ayudar a la persona o al colectivo, orientándolo, siendo mediador. Si hay una demanda tengo que darle orientación porque soy parte de una institución, dar una respuesta, no actuar de esta manera equivocada y errónea, es una vergüenza y cinismo para los mexiquenses”, puntualizó el legislador.

maot