Congresistas de EU expresan en México su preocupación por violencia y "militarización" de Guardia Nacional

Congresistas de Estados Unidos expresaron su preocupación por la violencia en el país, al señalar que genera temor en la sociedad y afecta distintos sectores.

La delegación conformada por el senador demócrata, Chris Murphy, así como los congresistas Jesús García y Cori Brush vino a México a tratar temas de seguridad, migración y tráfico de armas y fentanilo.

En conferencia de prensa, el congresista Jesús García informó que han compartido con los representantes de México su "gran preocupación" por la violencia.

"La violencia afecta diferentes sectores de la población mexicana, el temor que esto crea en la sociedad, la amenaza que representa para el avance de la democracia y, por supuesto, la inseguridad que causa", expresó.

Además, señaló que les interesa conocer los motivos del crecimiento y expansión de la Guardia Nacional en el país.

"En lo particular yo he expresado mi preocupación de la militarización de la Guardia Nacional en pronunciamientos que he hecho anteriormente", recordó.

En tanto, la congresista Cori Brush expuso que las reuniones tienen como objetivo promover la seguridad, equidad y también para prevenir problemas como las despariciones forzadas, abusos y pérdidas de vida.

Por su parte, el senador Murphy subrayó que otro tema de interés es el tráfico de fentanilo, que se produce en China y llega a Estados Unidos a través de México.

Esta droga, alertó, ha causado miles de muertes al año en Estados Unidos.

En tanto, puntualizó que también abordaron el tráfico de armas hacia México, cuya legislación en su país se ha fortalecido para aplicar sanciones más severas.

La delegación estadounidense de reunió con el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, así como con empresarios e integrantes de la sociedad civil, a fin e conocer sus preocupaciones y fortalecer la relación bilateral.



