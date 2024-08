La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Loretta Ortiz Ahlf fue interpelada por una abogada cuando exponía sobre los beneficios de la reforma al Poder Judicial. "Sus intereses son hacia Morena, deje de mentir", le reclamó.

Fue durante el Foro Reforma al Poder Judicial celebrado en Mérida, Yucatán, mientras que la ministra hablaba sobre la justicia en México, como personas inocentes purgan una pena en las cárceles y los responsables están libres.

"La justicia demora, tardía no es justicia", decía Ortiz Ahlf, cuando Mildred Berrón desde su lugar comenzó a reclamarle a la ministra.

"Las Fiscalías dependen del Poder Ejecutivo, no del que usted representa. Sus intereses son hacia Morena, no hacia la gente. Deje de mentir, es una verdadera pena que estemos aquí los ciudadanos y vengan a mentirnos a la cara. Es una pena", gritó con el micrófono en mano.

Además, Mildred Berrón comenzó a explicarle, según lo que había escuchado, a los presentes lo que había ocurrido con sus asuntos.

"Señor sus asuntos estaban en la Fiscalía, no en un juzgado de Distrito, no en la Sala de la Suprema Corte. Un asunto de la Fiscalía no escala a eso", dijo.

Y continuó ¿Por qué nos miente, señora ministra? Yo defiendo al país, defiendo la democracia. Usted por lo visto solo defiende al Presidente, sólo viene a elogiarlo, a mentirnos, como lo hace la Cuarta Transformación".

"¿Cuál transformación? Están destruyendo la democracia, están destruyendo la independencia judicial", terminó cuando le pidieron el micrófono y lo aventó.

Las palabras de Mildred Berrón hicieron que la gente le aplaudiera.

En su turno la ministra Loretta Ortiz Ahlf le respondió: "Ahí tenemos el reclamo, la Fiscalía es distinta a los actos jurisdiccionales. No miento, no tengo porque mentir. Tengo 44 años dando clase. Es tu dicho contra el mío. Si consideras que miento, no votes por mí. Los que tengan confianza voten por nosotros. Si el Poder Judicial estuviera bien, no estaríamos en esta situación", afirmó.

Aunque la ministra fue interrumpida en varias ocasiones, hubo personas que la defendieron y pidieron que la abogada Mildred se retirara.

Me duele, me duele en el alma ver como una “Ministra” de la Suprema Corte viene a mentirnos, a alabar al presidente, a hablar de todo menos de la realidad de la reforma pretendida. pic.twitter.com/7eV8dgjk6I — millie (@mildredberron) August 24, 2024

