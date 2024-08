Gerardo Fernández Noroña pidió a Ken Salazar no interferir y dejar de “hacerle los mandados a Estados Unidos” luego de que el Embajador advirtió que existen riesgos para el funcionamiento de la democracia y la integración de las economías por la elección popular de jueces.

Durante el Foro sobre la Reforma al Poder Judicial, celebrado esta tarde en Jiutepec, Morelos, el diputado petista afirmó que México será el primer país del mundo en elegir a sus jueces por voto popular pese a las alertas que los gobiernos de otros países han emitido al gobierno federal sobre el tema.

“Vamos a ser el primer país del mundo que elija a todos sus jueces. (...) Acaba de decir el Embajador de Estados Unidos en México, que no, que eso pone en peligro la independencia, que en 48 estados de la Unión Americana se eligen a los jueces, pero son los locales y ¿qué chingados?

Lee también “¿De qué estás hablando, querido Ken?”: Ebrard contesta a embajador Salazar por dichos contra reforma judicial

“¿Qué se le perdió aquí a Ken Salazar? Que él en su país diga lo que hagan, en México manda el pueblo de México y nadie más. Que se oiga bien y que se oiga lejos, eso de andarle haciendo los mandados al gobierno de Estados Unidos se acabó, nosotros no tenemos más jefe que el pueblo de México cueste lo que cueste. Nuestra independencia y nuestra soberanía no tiene precio. Pueden hacer todas las presiones que quieran, no nos vamos a echar atrás”, aseguró Fernández Noroña.

En el encuentro ciudadano con morelenses advirtió que la elección de jueces por voto popular no tiene marcha atrás, tampoco las reformas que Andrés Manuel López Obrador propuso para antes de cederle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese contexto celebró que ayer avanzó la desaparición de seis órganos autónomos que, según su opinión, favorecieron a la derecha y empresarios para hacer negocios a costa de los intereses del pueblo, hecho por el que celebró que ahora las funciones de dichos organismos se realizarán dentro de las secretarías del gobierno de la futura Presidenta de México.

Lee también “Una burda actitud intervencionista”: AMLO sobre las declaraciones de Ken Salazar; llama a “no someternos a ninguna potencia extrajera”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc