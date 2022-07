Condenan política de gobernador de Texas

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, y su nueva orden ejecutiva de devolver a los puertos fronterizos a migrantes que detengan la policía y oficiales de la Guardia Nacional en ese estado, causó la condena de los gobiernos de México y Estados Unidos, que consideran que se está extralimitando en sus poderes.

El republicano ordenó este jueves a los miembros de la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas detener y llevar a los puertos de entrada a los migrantes indocumentados en territorio tejano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de “inmoral” y “vulgar” la nueva disposición del republicano, quien busca su reelección en noviembre próximo.

En este sentido, el Mandatario mexicano advirtió que Abbott busca “sacar votos” con esta nueva disposición.

“No le corresponde legalmente tomar esa decisión. Es algo que tiene que ver con el gobierno federal de Estados Unidos. Sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo”, sostuvo López Obrador.

Criticó que haya campañas antiinmigrantes con propósitos electorales, porque eso es “inmoral y politiquero”.

“Si hay un candidato o un partido que maltrate a migrantes y a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos y candidatos, que no olviden lo que dice la canción de Rubén Blades: ‘El que no quiere a su patria no quiere a su madre’”, afirmó.

Insistió en que la decisión del gobernador de Texas no tiene fundamento legal y el presidente Joe Biden no aprueba eso.

“Ya el Departamento de Estado está cuestionando esa medida, este mismo gobernador hace unos días inventó que había que revisar los frenos de los camiones y carreteras para obstaculizar las fronteras, las aduanas; las cerró con una argucia. No es serio el señor, con todo respeto a su autoridad, pero que no venga con eso”, expresó.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, le recordó a Abbott que las decisiones sobre inmigración son competencia del gobierno federal y le pidió que no se “entrometa”.

“Los estados no deberían estar tomando decisiones o entrometiéndose en eso. Especialmente el gobernador de Texas, que tiene un historial de causar caos y confusión en la frontera”, subrayó. Con información de EFE y Alberto Morales