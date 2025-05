La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el ataque que sufrieron 32 diplomáticos en Cisjordania por parte de soldados israelíes.

"Es lamentable y lo condenamos”, dijo durante la mañanera de este jueves.

A pregunta expresa, Sheinbaum comentó que México no fue informado de la deportación de Estados Unidos a Sudán del ciudadano mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez quien enfrenta un proceso legal de asesinato en primer grado.

Sheinbaum dijo que en este caso, se está localizando a Muñoz para verificar si quiere ser repatriado a México.

Cancillería pide a Israel aclarar "disparos de advertencia" en Cisjordania; diplomáticos mexicanos estaban en el lugar

"No informaron a México para su retorno a México que tiene que haber protocolos para su regreso, porque es un protocolo distinto para un ciudadano mexicano que no tiene un antecedente, que no está bajo custodia, que no está privado de su libertad, a una persona privada de su libertad, donde tiene que haber un protocolo especial relacionado con seguridad y con los centros de detención", dijo.

Agregó: "Estamos viendo en dónde está en Sudán, y primero tiene que ser por parte de él, si quiere ser repatriado, y si quiere ser repatriado, pues Estados Unidos tendría que traerlo a México, y en México tendrían que seguirse todos los protocolos, porque muy probablemente seguirá privado de su libertad".

