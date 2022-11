Con reforma electoral, AMLO busca "agandallarse" al INE, denuncia Kenia López Rabadán

Con su iniciativa de reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador no busca un árbitro electoral menos costoso, sino “agandallarse” al Instituto Nacional Electoral (INE), denunció la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán.

En conferencia de prensa, señaló que está demostrado que no hay una intención del Ejecutivo de ahorrar recursos de la administración federal, ya que con el presupuesto que ha destinado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a la refinería de Dos Bocas y al Tren Maya se pagarían 55 años del gasto del INE.

López Rabadán aseguró que la movilización para defender al INE fue todo un éxito, pues aglutinó a “más de 700 mil personas”. Dijo que fue una marcha “impresionante, maravillosa; contra todos los pronósticos del gobierno federal cientos de miles de mexicanos salimos a defender nuestras instituciones electorales”.

Puntualizó que se tomaron las calles para decirle al gobierno de Morena que, “no vamos a permitir que destruyan lo que hemos construido todos juntos en esta nueva lógica democrática con tanto esfuerzo. Tenemos un árbitro imparcial que cuenta los votos y los cuenta bien y no vamos a renunciar a eso. Si lo perdemos, perderemos nuestro país”.

La senadora panista sostuvo que como el gobierno morenista no va a ganar las elecciones con votos, quiere ganar con trampa y por eso quiere destruir al INE.

“Quieren destruir al INE con el pretexto de que sale muy caro. (…) El Tren Maya les ha costado a los mexicanos 300 mil millones de pesos, Dos Bocas ha costado más de 360 mil millones de pesos y entre la cancelación del aeropuerto y la construcción del AIFA se han gastado más de 440 mil millones, (…) es decir, con el aeropuerto que no tiene vuelos se pagarían 22 años de INE. La refinería que no refina se pagarían 18 años del INE y con el Tren de Maya se pagarían 15 años del INE. Con los caprichos del presidente en este sexenio con estas tres obras podríamos pagar 55 años del INE. Que cada claro que López Obrador no quiere ahorrar, lo que quiere es agandallarse al árbitro electoral”.

En su rueda de prensa virtual, la legisladora blanquiazul afirmó que el presidente López Obrador está molesto por esta marcha ciudadana.

“En un striptease hay encuerados y encuerado está López Obrador porque es claro que está molesto, desencajado, frustrado, está fuera de sí ante la movilización masiva que tuvimos en todo el país”.

Reprochó al gobierno de la Ciudad de México “no tener la decencia” para reconocer a las cientos de miles de personas que participaron en esta marcha. “No saben contar personas, pero quieren contar votos. Lo que el gobierno de la Ciudad y el gobierno federal saben contar, es dinero en cash”, remató.

