Con collares, mujeres de la Montaña de Guerrero piden a AMLO médicos bilingües

Tlapa de Comonfort, Guerrero.- En el corazón de la Montaña de Guerrero, un grupo de mujeres elaboraron collares para agradecer lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador por los más pobres de la región, pero también -dicen- para hacerle una añeja petición:

Equipo hospitalario y médicos mexicanos que sean bilingües, para que los habitantes de la Montaña no sean discriminados.

En este municipio castigado por la pobreza ancestral y la marginación, la señora Nazaria Martínez aguarda el arribo del Mandatario que esta tarde anunciará el arranque de la construcción de un Centro de Rehabilitación Integral (CRIT) Teletón.

“Si tuviera la posibilidad de pedirle al Presidente, en México también hay médicos preparados y por falta de oportunidades no pueden entrar al trabajo.

“Entonces no hay necesidad de traer médicos cubanos, porque en Mexico también tenemos gente preparada. Eso le pediría, que le dé la oportunidad a los que son de aquí, para que vamos a traer extranjero, cuando la gente aquí carece de trabajo”.

Martínez asegura que La Montaña no es peligrosa. Con ella coincide la maestra jubilada Fuasta Josefa Simón:

“Ingresé (al magisterio) en 1983, me fui por Olinalá y no había nada, caminaba, camine 33 años de servicio y miren no me pasó nada aquí ando. Me jubilé por la edad, pero en la lucha aquí ando, me gusta defender los derechos, para que no nos arrebaten los demás. Yo sufrí en los plantones y aquí ando, sigo en pie de lucha, es mentira que sea peligro”.

La maestra critica que algunos médicos quieren que les pongan las clínicas atrás de sus casas. “Lo qué pasa que ellos quieren que les pusieran las clínicas a tras de su casa, ahí si les conviene. Aquí hacen falta médicos”.

Pero la señora Nazaria insiste que lo principal son los médicos y especialistas.

“Tenemos un hospital, el hospital general de Tlapa no hay servicio adecuado, no hay médicos especialistas, apenas son médicos pasantes y no tienen experiencia para atendernos, mayormente por eso se mueren mucha gente d dos montaña porque los médicos son monolingües, no hay médicos bilingües, que entiendan en dialecto de la gente de la montaña”.

La señora Martínez dice que en La Montaña se habla el Mixteco, Náhuktl y Me’pha.

“No hay médicos especialistas, hay médicos monolingües y no nos entienden a nuestra gente y entra la discriminación, porque no le dan un trato adecuado por ser de la Montaña, eso quisiera pedirle al presidente Obrador”.



