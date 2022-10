Compromete AMLO a Barbosa para pagar salario retroactivo a maestros del SNTE de Puebla 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, va a atender a los maestros de la sección 51 del SNTE, y ya busca los recursos con los que pagará salarios retroactivos a un aumento aprobado a principios de año.

"Decirle a los maestros de Puebla que los va a atender el gobernador, hay que tener pues confianza de que va a cumplir con su compromiso, conozco a Miguel, porque está consiguiendo los recursos, porque en efecto, la Federación pone un 50% y el Estado tiene que poner el otro 50%, pero me acaba de informar de qué ya está por tener los recursos y se va a poner al día con los maestros", dijo el presidente.

Lee también: "¡No hay!", contradicen a AMLO al dar datos sobre becas entregadas en Chilapa

Previamente, los maestros de la SNTE se habían manifestado en las cercanías de Casa Aguayo para pedir al gobernador que se les pague.

Más tarde, en Ayoxuxtla, Barbosa se reunió con López Obrador, y en su discurso les contestó a los maestros.

"Señores maestros dejen sus grillas en otro lado, de acuerdo, a que no vengan a contaminar este evento, no vengan a contaminar este evento. No me intimidan señoritos del SNTE o la CNTE, o quién sea", dijo Barbosa.

Lee también: AMLO celebra pago de crédito de 2 mil 800 mdp de empresas de Ricardo Salinas Pliego

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rcr