¿Cómo y a cuántos perros adiestra la Sedena para detectar droga?

Anualmente el centro de adiestramiento de la policía militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha entrenado en promedio a 73 canes en la especialidad de detección en fentanilo.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, el sargento segundo policía militar, Nicolás Romero Negrete, comenta que el entrenamiento consiste en enseñarle al perrito a detectar la droga del fentanilo.

“Lo hacemos con base a refuerzos positivos… el can no busca lo que es la droga, busca su juguete, caricias, elogios verbales y su premio que puede ser una pelota o un Kong, que es un cono de goma dura.

“Lo hacemos adicto a su premio, de acuerdo a eso podemos manipularlo con base a ese premio para que empiece a trabajar”, refiere el instructor de adiestramiento canino.

Explica que utilizan los instintos del perro que son: presa y cacería, detalla que tienen contenedores metálicos de cinco centímetros de diámetro en el cual colocan unas gotas de fentanilo.

“El perro no tiene contacto directo con el fentanilo, simplemente tiene contacto con las micro partículas o vaporización de ese opioide, en base a refuerzos positivos ponemos una serie de cajas metálicas, pasamos al can, no le damos ninguna orden, pero si llega a pasar por la caja o meter la nariz, en la que se ubica fentanilo, le damos su premio”, refiere el sargento.

Señala que el perrito aprende en base a la memoria mecánica y a la asociación, efectúan varias repeticiones, el perro reconoce ese aroma y sabe que va obtener su premio.

El instructor indica que el Centro tienen la especialidad que es búsqueda y detección de enervantes, dura 16 semanas, donde se le enseña a trabajar con pseudoaromas: marihuana, cocaína y heroína, posteriomente pasa a la sub especialidad que se llama inducción al aroma del fentanilo.

“Aquí el perro trabaja con nosotros dos semanas hábiles de lunes a viernes y en 10 días ya está capacitado para detectar el fentanilo… en este Centro los entrenamos y vienen de diferentes estados, en cada región tenemos perros detectores de drogas… entonces se hace una convocatoria a nivel nacional mandan a los perros a adiestrarse y regresan a su lugar de origen”, considera el instructor.

Sostiene que los perros deben tener ciertas características: instinto de caza, seguimiento a su juguete y le realizan pruebas conocidas como cobro el cual consiste en lanzarle su juguete en campo abierto, el perro se guía primero por la vista y después por su olfato en caso de contar con esa característica tienen que desarrollar ese instinto.

En el Ejército trabajan con la raza Pastor Belga Malinois y el Pastor Alemán.

