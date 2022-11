Como “niño chillón”, diputado de Morena se mofa de legisladores que defienden al INE

Durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados en la que se discutió el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, se burló de los legisladores que expresaron defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

Haciéndole como “niño chillón”, el diputado de la Ciudad de México lanzó insultos contra el expresidente Felipe Calderón y se mofó desde tribuna de los legisladores de oposición.

“‘Ay el INE no se toca, el INE no se toca, seis siete y ocho, Lorenzo es un bizcocho’. Son ridículos, son payasos, ya los quiero ver ahí marchando ‘por más presupuesto para nuestros puestos’. ¡Son bárbaros!”, expresó a los diputados de Acción Nacional.



Porfavor escuchen a este porro payaso, lamentablemente ocupa una curul y cobra como diputado… Y sí, evidentemente es de morena, ¿de dónde más? Vía: @LauraBruges

pic.twitter.com/q4T42gvKXH — Jorge Triana (@JTrianaT) November 10, 2022

Le tenemos un regalote a AMLO, vamos a marchar para defender al INE: Diputada Gómez del Campo

Ante la marcha del próximo domingo para defender al INE y contra la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada panista Mariana Gómez del Campo advirtió que el órgano electoral “no se toca”.

En la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados en la que se discutió el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, la legisladora de Acción Nacional dijo que tenían un “regalote” y saldrían a marchar este 13 de noviembre, día en el que el presidente López Obrador cumple 69 años de edad.

“Le tenemos un regalote al presidente de la República el próximo 13 de noviembre, vamos a salir a marchar porque qué creen, el INE no se toca.

“Porque qué creen, estamos defendiendo la democracia. Porque qué creen, estamos defendiendo las libertades, cosa que ustedes no conocen. Les vamos a recordar ahí y les solicitamos desde aquí que hagan mil planas: El INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca y punto.

“Nos vemos ahí en el Ángel de la Independencia el próximo domingo 13 de noviembre para defender a México”, expresó Gómez del Campo.

También lee: Le tenemos un regalote a AMLO, vamos a marchar para defender al INE: Diputada Gómez del Campo

ed