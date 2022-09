Comisiones en Senado instalan sesión permanente para analizar reforma a Guardia Nacional

Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, se declararon en sesión permanente para analizar, dictaminar y en su caso aprobar la reforma a diversas leyes secundar para trasladar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la mayoría de Morena rechazó que se realice en parlamento abierto como lo propuso la oposición.

La presidenta de la Comisión de Justicia, en el marco de la sesión permanente, luego de la instalación y de un debate inicial, dijo que en las próximas horas se volverá reunir ambas comisiones para iniciar los trabajos de dictamen.

Damián Zepeda, senador del PAN, dijo que se debe abrir el debate a toda la sociedad, incluso si quiere venir el Presidente, los secretarios de Gobernación y Defensa a exponer sus argumentos, porque es un tema que no puede soslayarse ante la grave situación que vive el país, por lo que propuso abrir en parlamento abierto este tema.

Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la petición de realizar un parlamento abierto donde se convoque a especialistas, a los gobernadores, porque es un problema que afecta a los estados, a las policías.

“Quieren que modifiquemos en leyes secundarias lo que ya están realizando en la práctica”, agregó.

Félix Salgado Macedonio, senador por Morena, dijo que las instituciones más confiables del país son las fuerzas armadas y recordó el caso de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública en el país.

Dijo que no es mala la idea del parlamento abierto, pero ya es el momento de debatir esta iniciativa en las comisiones del Senado.

Indira Kempis, senadora del PAN, expuso que esta minuta, al ser un tema tan importante, debió enviarse a la Comisión de Derechos Humanos, así como lamentó que Morena y sus aliados se opongan a una discusión más amplia frente a la estrategia fallida de seguridad y la pretensión de seguir militarizando al país.

El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, indicó que apoyarán todos los esfuerzos del Ejecutivo Federal para pacificar al país por lo que el cambio de estrategia “es bienvenido para cambiar la escena terrorífica donde mandan narcotraficantes y malandros”.

Alertó que los poderes verticales que se pretenden aprobar con la reforma pueden terminar con dictaduras, por lo que se pronunció por un debate amplio de la misma.



Exigen comparecencia de titulares de Sedena y Seguridad Pública

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, exhortó al Presidente a tomar conciencia de lo que ocurre en el país en materia de violencia e inseguridad, por lo que exigió que comparezcan los titulares de Sedena y Seguridad Pública para argumenten el supuesto cambio de estrategia que se plantea en la iniciativa presidencial.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Macera, dijo que no se debe legislar con prisas esta reforma y analizar con tiempo el tema de los ascensos de los elementos militares y navales que se adscribieron a la Guardia Nacional.

Declaró que en una acción de inconstitucionalidad no habrá ninguna duda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruirá al Congreso a buscar opciones que apoyen los planteamientos para construir una estrategia de seguridad que ayude al gobierno.



“Nunca hemos regateado o escatimando nada, pero cambiar en su momento la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional no nos parece que sea factible a través de una ley secundaria, si de una reforma constitucional, pero no es ese el espíritu ni siquiera del Estado mexicano que ha establecido convencionalmente este criterio y en la propia Constitución de que debe de ser un cuerpo civil”, apuntó.

Olga Sánchez Cordero, al final de la instalación declaró a ambas comisiones en sesión permanente e informó que en las próximas horas se volverán a reunir para continuar con los trabajos de dictamen.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados en la minuta que reforma disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

