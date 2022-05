Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro condena violencia contra periodistas

Los integrantes de la Comisión de Derecho Humanos en la Cámara de Diputados emitieron su opinión en sentido positivo a una reforma constitucional propuesta por la diputada de Morena, Nelly Carrasco, que obliga a los tres niveles de gobierno a colaborar a fin de proteger y defender a los activistas de derechos humanos y periodistas.

Al respeto, Carrasco, quien también es presidenta de la dicha Comisión, explicó que la propuesta permitirá que los gobiernos locales destinen recursos a esta tarea.

"Es una iniciativa que tiene que ver con el tema sensible de la seguridad para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Necesitamos coordinar los tres niveles de gobierno porque lamentablemente en todos los estados de este país, todos los días, se siguen violando los derechos humanos de estas personas", explicó.

Con la opinión en sentido positivo, el proyecto pasa a la Comisión de Puntos Constitucionales, cuyos integrantes tienen la tarea de dictaminarla: "Es una iniciativa que tiene amplio consenso por parte de todos los partidos, y estoy segura de que será aprobada".

Reconoció que el camino para que el proyecto vea la luz es largo, toda vez que se trata de una modificación constitucional.

Por ese motivo, adelantó que en breve presentará un exhorto en la misma materia:

"Para que todos los niveles de gobierno hagan lo que les corresponde, no es un tema únicamente del gobierno federal, no podemos olvidar que hay estados y hay municipios involucrados, de viva voz los exhortamos a que tomen el papel que están representando y no dejemos solos a las y los periodistas".

Reconocen aumento en cifras de personas desaparecidas

La diputada morenista también se pronunció en torno a las cifras presentadas este lunes por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, cuyas autoridades informaron que en México existen más de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas desde el 15 de marzo de 1964 hasta el 16 de mayo de 2022.

"Lamentablemente no podemos tapar el sol con un dedo, las cifras van en aumento, está por demás decir que ya traíamos una cifra muy amplia de gobiernos anteriores y por supuesto que estamos tomando medidas, entre ellas la creación del centro nacional de identificación humana para poder hacer la tarea en el tema. Hay mucho por hacer pero estamos avanzando", concluyó.

