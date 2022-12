Citlalli Hernández choca con panista Triana en Twitter por imagen de burro y borregos

El diputado del PAN, Jorge Triana quien anteriormente se ha destacado por sus confrontaciones políticas, utilizó su Twitter para describir en una imagen lo que él considera es el sexenio que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En el tweet se observa una imagen con un burro caminando al frente de borregos, con la leyenda: México 2018-2024.

Usuarios en Twitter han calificado esta acción de clasista y la senadora de Morena, Citlalli Hernández, respondió: "Tu desprecio a la gente es indescriptible".

"No, senadora", le reiteró Triana, quien insistió en que AMLO no es la nación, ni los obradoristas son la gente. "Morena no es 'la ciudadanía' ni sus militantes son 'el pueblo'". Aunque no descartó que hacía referencia al presidente y a sus seguidores.

"No, Diputado. Nadie dijo eso. Primero, estás usando animales para insultar a seres humanos (ya hay que avanzar como civilización, ¿no?)", le reviró la secretaria.

