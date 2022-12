“Changoléon”, video sexual, una canción de Paquita para AMLO… los escándalos de diputados en 2022

Este 2022 que termina, los diputados federales no escaparon a los reflectores y no por su trabajo legislativo, sino porque protagonizaron escándalos. A lo largo de este año pasó de todo: insultos, intentos de agresiones físicas, hasta videos que se hicieron virales por su contenido sensible.

Apenas iniciaba el periodo legislativo de 2022 y la diputada trans de Morena, María Clemente García, se viralizó por quitar a empujones al panista Santiago Creel de la silla de la presidencia de la Cámara de Diputados, a quien además le arrancó el micrófono.

El origen del pleito fue el discurso transfóbico del diputado panista Gabriel Quadri contra la legisladora Salma Luévano, a quien se refirió como “señor”, lo que derivó en una manifestación en el pleno.

El 28 abril, Quadri y María Clemente hicieron las pases, anunciaron un acuerdo en el que ninguno de los dos se atacaría mutuamente y hasta se dieron un abrazo y un beso.

El 14 septiembre, durante el debate sobre la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, el diputado Santiago Torreblanca (PAN) acusó a Morena de no respetar la Constitución mexicana: “Es la interpretación armónica de la Constitución, esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo”, expresó.

Los dichos del panista causaron la molestia de ciudadanos y legisladores, incluido el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, quien reaccionó con desagrado y molestia por el comentario.

El 21 septiembre, la diputada transgénero por Morena, Salma Luévano Luna, presentó una iniciativa para que los ministros de culto no discriminen a la comunidad LGBT+. Subió a tribuna disfrazada de líder religioso , motivo por el que fue reprochada en redes por parte de católicos y ministros de culto.

En septiembre, la diputada del PRI, María del Refugio "Cuquis" Camarena, llevó y ordeñó a una vaca en la Cámara de Diputados. Más tarde, en el pleno, propuso una reforma a la Ley De Salud para que la leche se considere como un alimento y no como una bebida.

El 3 octubre María Clemente García volvió a polemizar, en esta ocasión por publicar en Twitter una serie de videos en los que aparece haciendo sexo oral a un hombre. La legisladora argumentó que, además de su libre expresión, estaba en todo su derecho de ejercer su segundo empleo como trabajadora sexual.

Para el 13 de noviembre, durante la marcha en defensa del INE, María Clemente fue grabada mientras discutía con los asistentes al movimiento y los llamaba "bola de nacos".

Para el 18 de octubre, el petista Gerardo Fernández Noroña protagonizó un pleito en plena sesión, al insultar y retar a golpes al panista Rodrigo Sánchez Zepeda, quien desde la tribuna dijo: “espero no herir la susceptibilidad del changoléon”.

Otra de las controversias en las que Fernández Noroña se vio envuelto, se registró el 21 de octubre pasado, cuando, según él, fue agredido por otro sujeto dentro del AICM. De acuerdo al relato de Noroña, un hombre lo embistió justo en el puesto de revisión, lo que derivó en un connato de pelea.

También se hizo viral en redes sociales luego de que una mujer lo increpó por comprar en un supermercado supuestamente "exclusivo", contraviniendo los dichos de la 4T.

Para el 11 noviembre, durante el debate del presupuesto 2023, diputada del PAN, Teresa Castell, cantó y dedicó la canción “Rata de dos patas” de Paquita la del Barrio al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que generó la molestia de los morenistas.

Con información de Enrique Gómez y Ariana Paredes

