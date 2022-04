Caso Gertz. Juntas Alejandra Cuevas y Laura Morán, tras absolución de la Corte

A siete días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara su inmediata liberación, Alejandra Cuevas se ha dedicado a recuperar el tiempo que perdió en prisión para estar junto a su familia.

Su hijo, Alonso Castillo Cuevas, publicó en redes sociales una fotografía en la que aparecen su madre, Alejandra Cuevas, y su abuela, Laura Morán, quienes fueron acusadas por el fiscal Alejandro Gertz Manero, de presuntamente provocar la muerte de su hermano Federico.

"Cada día que estuvo mi mamá presa, pedía que mi abuela no se muriera con el terror de tener a su hija presa, verlas juntas me hace muy feliz", es el texto que acompaña la fotografía.

Asimismo, Castillo Cuevas agradece a quienes difundieron el caso he hicieron "eco de la atrocidad jurídica perpetrada por el fiscal Gertz Manero".

Cada día que estuvo mi mamá presa, pedía que mi abuela no se muriera con el terror de tener a su hija presa, verlas juntas me hace muy feliz. Gracias a ustedes por hacer eco de la atrocidad jurídica perpetrada por el fiscal Gertz Manero.#Justicia pic.twitter.com/NyCvlBs0pf — Alonso Castillo Cuevas (@acastilloDC) April 5, 2022

Alejandra Cuevas agradece a usuarios de redes por su liberación

“Sin ustedes, esto no hubiese sido posible. Ahora estoy libre.¿Pero estoy libre, por qué? No estoy libre por las instituciones, no estoy libre por el fiscal, estoy libre por ustedes, que se unieron, me arroparon sin conocerme y arroparon a mis hijos, eso es lo más importante y no tengo manera de agradecerlo.

“Pero una vez más me doy cuenta que la sociedad, sí podemos presionar, sí podemos lograr lo que queremos. Así como me ayudaron, que fue una ayuda; les repito, no estaría yo aquí platicando con ustedes, seguiría en una celda en Santa Martha Acatitla”, declaró la hija de Laura Morán.

Alejandra Cuevas recordó que trabaja en un proyecto para crear una asociación que pretende sacar a personas inocentes de prisión.

“Ahora fue libertad para Alejandra, la próxima será libertad para mi mejor amiga, libertad para Mara, y así me encantará que todos sigamos en esta lucha (...) me dieron un ejemplo y una lección de vida en la cual, sin ustedes, estaría nuevamente presa. ¡Muchas gracias!”, expresó Alejandra Cuevas.



Mi mamá les da las gracias y me uno a su gratitud, todos ustedes forman parte medular de su liberación y de nuestras vidas. Nuestro compromiso con las mujeres invisibles continua y junto a ustedes, lo lográremos. #AlejandraCuevasLibre pic.twitter.com/ec8BaHo9Un — Alonso Castillo Cuevas (@acastilloDC) March 30, 2022



