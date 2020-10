Casas de campaña, agresiones y gritos: saldo de eliminación de fideicomisos en Cámara de Diputados

La eliminación de los 109 fideicomisos en el pleno de la Cámara de Diputados generó, gritos, empujones, insultos, jalones, golpes, patadas, caídas, pancartas y hasta tiendas de campaña colocadas en el pleno.

El debate en el pleno en lo particular de este dictamen se desarrollaba con tranquilidad, pero se encendieron los ánimos y se tuvo que decretar receso para tranquilizar las partes y generar acuerdos que permitieran continuar con el debate.

El diputado de Morena, Iván Pérez Negrón presentó una propuesta de modificación para agregar un artículo 20 transitorio con el que el Instituto de Salud para el Bienestar reintegre a la Tesorería de la Federación los recursos del patrimonio del Fondo de Salud, que según estimaciones, tiene 97 mil millones de pesos.



Foto: ESPECIAL

Sin embargo, la oposición en voz del coordinador del MC, Tonatiuh Bravo y del panista Elías Lixa, dijo que esta adición no formaba parte del dictamen y exigían que no se sometiera a votación, pero se admitió a discusión, y la primera en subir fue la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta.

Mientras defendía la reserva de su compañero, los diputados de oposición tomaron la tribuna y hubo gritos, insultos y empujones entre ellos y diputados de Morena. Incluso el diputado del PAN, Miguel Alonso Riggs se encaró con otro diputado de Morena y le jaló en varias ocasiones la corbata.

La diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta se tapaba la cara desesperada y gritaba: “es el tamaño de la impunidad de la oposición en el país, es el tamaño de la tragedia, me están agrediendo físicamente, las diputadas y los diputados del PAN y del PRI me están agrediendo físicamente los diputados, acuso que me están agrediendo y pateando, acuso agresión absoluta de parte de los diputados del PAN y del PRI, me están agrediendo de expresar mi pensamiento”.



Foto: ESPECIAL

La presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri llamaba al orden y a que se despejara la tribuna y que si tenían inconformidades podían impugnar las reformas por los canales adecuados, incluso les recordaba que están en contingencia y se debe guardar la sana distancia.

Los diputados de Morena continuaban el enfrentamiento con los panistas y gritaban: “Es un honor estar con Obrador”.

Los ánimos se encendieron y Dulce María Sauri determinó decretar un receso para que se alcanzaran acuerdos y pudiera continuar la sesión con el desahogo de las 400 propuestas de modificación del dictamen.

Por esto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de Morena, Dolores Padierna le reclamó a Sauri que haya suspendido la sesión y le dijo: “no, no, no, son una minoría y quieren salirse con la suya”, mientras le manoteaba en varias ocasiones.



Foto: ESPECIAL

Después hubo empujones y patadas entre los diputados, por ejemplo, el diputado Roberto Ángel Domínguez de Morena, aventó y pateó al perredista Antonio Ortega, quien terminó en el piso tras el golpe.

Ya mientras la oposición mantenía tomada la tribuna, las diputadas de Morena Alejandra Pani y a Araceli Ocampo colocaron una tienda de campaña debajo de la tribuna para emular al movimiento de FRENAA, quien protesta de la misma manera en el Zócalo capitalino contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

A las 12:05, la presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri informó que el receso se prolongaría hasta las 9 de la mañana de este miércoles. Los legisladores de oposición se retiraron de la tribuna, se llevaron la casa de campaña y dejaron las pancartas.

