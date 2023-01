Cártel de Sinaloa: Ejército confirma operativo en Durango para detener a operador financiero

El general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó que en estos momentos se está desarrollando, en conjunto con a FGR, un operativo en Durango para detener al operador financiero del grupo delictivo de los Cabrera Sarabia, afín al Cártel del Pacífico.

En conferencia de prensa matutina, el general adelantó que hay detenidos y un herido en un brazo por parte del grupo delictivo, pero detalló que no se encuentra grave.

“En la madrugada de hoy se inició una operación para detener a un operador financiero del grupo delictivo de los Cabrera Sarabia, afín al Cártel del Pacifico. Están fuerzas de tierra, también apoyo aéreo, continúa la actividad se está desarrollando en coordinación de la Fiscalía General de la República y otras instancias.

“Todavía seguimos en el proceso de esta operación, para que una vez concluyendo o todo lo que se tiene que hacer en el domicilio donde se realizó esta actividad se traslade al detenido a donde establezca la Fiscaliza General de la República.

“Hay detenciones sobre este operador financiero, la (operación) iba enfocada a desarrollar esta actividad. Sí hubo alguna agresión por parte de ellos, tenemos el dato que hay un herido, pero no es grave de parte de la gente que inició la agresión hacia las fuerzas que estaban realizando al operación, pero no es de gravedad, es en un brazo al parecer, de las Fuerzas Armadas no tenemos nada, de las autoridades tampoco no hay”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el general Luis Cresencio Sandoval González señaló que luego que concluya el operativo se podrá dar más información.

Realiza Ejército y Guardia Nacional operativo en Durango

La madrugada de este viernes, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional implementaron un operativo en la capital duranguense con presencia del Cártel de Sinaloa, contra un objetivo criminal, reportaron fuentes del gabinete de seguridad federal.

La operación por aire y tierra se desplegó en un inmueble del fraccionamiento residencial Cortijo, ubicado al norte del municipio de Durango.

En redes sociales circulan videos del operativo en el que hubo detonaciones de armas de fuego, lo que generó temor entre los vecinos que presenciaron el aterrizaje de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Hasta el momento, se desconoce si fue capturado el objetivo criminal por el que se movilizaron más de 150 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, equipados vehículos y camionetas artilladas.

Con información de Manuel Espino

maot