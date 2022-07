En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador preguntó al historiador Enrique Krauze: “¿Que si no vio él a (Carlos) Alazraki comparándome con Hitler, y con Stalin y con Mussolini, que si no lo vio él y que él sí me puede decir hitleriano y yo no le puedo decir hitleriano?”.

“¿Y quién es más hitleriano, que eso es el fondo del asunto?”, también cuestionó López Obrador, días después de que en su mañanera del pasado 29 de junio llamara “hitleriano” a Carlos Alazraki.

“En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe”, dijo en esa ocasión el presidente López Obrador.

Ante el señalamiento de este martes en la mañanera, el articulista de EL UNIVERSAL respondió al presidente López Obrador.

A través de redes sociales, Alazraki le pidió a López Obrador que “deje de decir pen…”.

“Ya SEA PRESIDENTE Y DEJE DE SER CANDIDATO !!”, añadió.



AMLO volvió a ATACARME EN LA MAÑANERA !!

DEJE DE DECIR PENDEJADAS, ya SEA PRESIDENTE Y DEJE DE SER CANDIDATO !!

Aquí mi respuesta en @AtypicalTeve junto con @JLozanoA: pic.twitter.com/uBAymIHz1P — Carlos Alazraki (@carlosalazraki) July 26, 2022

En el programa de Atypical TE VE, Alazraki llamó ignorante al presidente de México: “¡Qué pena que en una pinche mañanera diga esas pendejadas, qué pena, y no le digo pendejo, que diga pendejadas. Ya párele y sea presidente y no candidato!”.

“Más le vale que cuide sus palabras. ¿Le queda claro?”: Advierte Javier Lozano

En el programa de Atypical TE VE, y acompañado de Alazraki, el exsenador Javier Lozano aprovechó también para mandar un mensaje al titular del Ejecutivo federal: “Usted es un populista, un fascista, un émulo de dictador, por eso se le compara. Pero cuando usted le dice hitleriano a una persona de origen judio, está alimentando el antisemitismo y eso es precisamente a lo que se refería Enrique Krauze”.

El exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón indicó que López Obrador “está sembrando odio” hacia la comunidad judía.

“Más le vale que cuide sus palabras. ¿Le queda claro?”, advirtió Lozano.

