Caraveo defiende a Citlalli de las “majaderías” de Dresser; la 4T “traicionó” al pueblo, revira la escritora

Luego de las diferencias que sostuvieron este miércoles la senadora Citlalli Hernández y la politóloga Denise Dresser por el tema de la Guardia Nacional, la legisladora Bertha Caraveo salió en defensa de la morenista.

“Cuando vi que Denise Dresser estaba en la rueda de prensa decidí no acercarme”, escribió Caraveo. “Tengo claro que represento al pueblo y no a las élites disfrazadas de sociedad civil de pose y cóctel”.

La también presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios remató: “Mi solidaridad a Citlalli Hernández por las majaderías recibidas por la cabildera de Claudio X. González.”.

No obstante, la escritora no se quedó callada y, así como le había respondido horas antes a Hernández, ahora le contestó a Caraveo: “el tema no soy yo ni las mentiras sobre mí”.

Y sostuvo: “el tema es cómo la 4T y el partido Morena traicionaron al pueblo al apoyar la militarización, abandonar a las mujeres, proteger a criminales/acosadores e impulsar la prisión preventiva oficiosa que criminaliza a los pobres”.

El desencuentro Hernández-Dresser

Este martes, activistas encabezadas por Denise Dresser llamaron a los legisladores a votar en contra de la iniciativa de entregar el control de la Guardia Nacional al Ejército.

El pronunciamiento se entregó al coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Sin embargo, integrantes de Morena -como fue el caso de Citlalli Hernández- rechazaron el diálogo al argumentar que conocen la "agenda política" de la escritora.

A gritos y con consignas de “no a la militarización”, las integrantes del colectivo “Feministas contra la militarización” interpelaron y exigieron a la morenista recibir también el documento, leerlo y reunirse con ellas.

