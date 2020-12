Capacitan a 300 profesionales para aplicar vacuna Covid

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la capacitación para 300 profesionales de la salud que aplicarán la vacuna contra Covid-19, la cual se llevó a cabo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de ese organismo, tuvo una duración de seis horas.

Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de Atención Integral a la Salud en Primer Nivel, explicó que hoy (jueves) se realizará otra capacitación, pero en el estado de Coahuila, y el viernes será el simulacro de inmunización en ambas entidades.

“El arranque de capacitación fue en la Unidad de Congresos del CMN Siglo XXI, participa todo el sector salud y se capacitan 300 gentes desde Fuerzas Armadas, ISSSTE, Pemex, Secretaría de Salud e IMSS, del instituto, se capacitan 72 personas”, dijo.

Cervantes Ocampo explicó que los temas principales de esta capacitación son la composición de la vacuna, la eficacia, el almacenamiento y los cuidados en la red de frío, la recomposición antes de aplicar la dosis y sus efectos colaterales y secundarios.

“La capacitación siempre en el sector salud es formal, hay un registro de quienes participan, los temas importantes [se tratan] con Pfizer, la composición de la vacuna, el almacenamiento, los cuidados que se deben tener, además de la recomposición antes de aplicar, pasar de menos 80 grados a la temperatura ideal para aplicarla, es una capacitación muy puntual, precisa y nominal”, precisó Cervantes Ocampo.

A su vez, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que personal del área de Sanidad del Ejército Mexicano acudió ayer al Centro Médico Siglo XXI para recibir capacitación sobre la vacuna contra el coronavirus que se aplicará en la capital del país y en el estado de Coahuila, en una primera etapa.

Tanto el personal médico civil como el militar se encargarán de la aplicación de las dosis una vez que lleguen a nuestro país procedentes de Estados Unidos.



Soldados y marinos acudieron al llamado de las autoridades civiles de salud para aprender el manejo de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Foto: BERENICE FREGOSO. EL UNIVERSAL

Cabe recordar que el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina-Armada de México habilitarán sus hospitales, batallones e instalaciones como centros de aplicación de la vacuna contra Covid-19 a personal médico militar y civil, de acuerdo con el plan presentado por el gobierno federal.

En la primera etapa de vacunación, que iniciará la tercera semana de diciembre, se prevé que las dosis contra el SARS-CoV-2 se apliquen en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como el 23 Batallón de la Guardia Nacional (Chivatito), 81 Batallón de Infantería (alcaldía de Tlalpan), Hospital Militar de Zona (Campo Militar 1-A) y en el Hospital Militar de Zona (El Vergel), en la Ciudad de México.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) hará lo propio en el Polígono de Tepetlapa (alcaldía de Coyoacán), 24 Batallón de Infantería de Marina (alcaldía de Venustiano Carranza), también en la capital del país.

En tanto que en el estado de Coahuila los sitios donde se vacunará son: el Campo Militar No. 6-A, en Saltillo; Campo Militar No. 6-B, Torreón; Campo Militar No. G, Ciudad Frontera; Campo Militar No. 6H, Piedras Negras, todas instalaciones del Ejército Mexicano.