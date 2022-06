Candidatura en Edomex definirá género para contienda paritaria en 2023: Mario Delgado

El dirigente de Morena, Mario Delgado anunció que primero elegirán la candidatura para las elecciones del Estado de México y una vez que definan el género, arrancarán el proceso el Coahuila para tener paridad en la contienda de 2023.

En conferencia de presa, el líder morenista explicó que la convocatoria del Estado de México para definir a los Comités de Defensa de la cuarta transformación se lanzará este jueves, a fin de tener al responsable en julio.

Por ello, explicó que una vez que tengan el número de participantes inscritos van a definir si van a una ronda de una o dos encuestas y en qué fechas las darían a conocer, aunque estimó que será en julio.

“Habíamos anunciado que iba a ser en conjunto (con Coahuila), pero queremos evitar el conflicto del tema de género. Entonces, el Estado de México lleva a mano la definición de género y Coahuila, pues dependerá de lo que se resuelva en el Estado de México y así nos ahorramos algún tipo de conflicto o inconformidades”, expuso Mario Delgado.

Por tanto, explicó, el proceso en Coahuila arrancará en agosto, una vez que se defina el del Estado de México.

Primero, la verdad es que no nos interesa mucho la sugerencia del INE. Nosotros hemos adoptado como partido, el compromiso de abrir de manera permanente.

Al ser cuestionado si respetarán las candidaturas paritarias como ha establecido el INE, Delgado Carrillo respondió que el órgano electoral no debe colgarse “medallitas” por algo que impulsó la 4T.

“Quien impulsó la Reforma Constitucional para garantizar paridad en todo, fue la mayoría de Morena y sus aliados. Gracias a esa reforma constitucional --no es por presumir porque no me gusta presumir-- de 21 procesos electorales para gobernador en los que hemos participado, hemos ganado 15, 16, con nuestros aliados; y que en 40 años, solamente hubo siete mujeres gobernadoras, y ahora a partir de que Mara Lezama tome posesión, vamos a tener siete gobernadoras nada más en Morena. La oposición solamente una”, manifestó.

