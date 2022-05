"Cambio económico en los 80 no fue ocurrencia"

A 40 años del inicio del gobierno del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, su hijo Enrique destaca que fue en ese sexenio cuando México cambió su rumbo económico, ante el fracaso del modelo que regía hasta entonces, basado en el gasto público y en una excesiva intervención del Estado en la economía, pero hoy, advierte, “nos quieren hacer creer que era el paraíso terrenal”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Enrique de la Madrid Cordero reflexiona y destaca en el legado de su padre el cambio de modelo económico, la apertura comercial, el adelgazamiento del aparato estatal, la ratificación del principio constitucional de economía mixta con rectoría del Estado y el fortalecimiento de los poderes Judicial y Legislativo para tener un país más democrático, con mayor equilibrio de poderes y una Presidencia más “autoacotada”.

Quien fuera secretario de Turismo en el sexenio pasado remarcó que si en los 80 hubo un cambio de modelo económico en México no fue por una ocurrencia, sino porque el anterior modelo fracasó y se tenía que enfrentar una grave crisis económica.

“No fue nada más que llegó un grupo de personas que pensaba diferente y que cambiaron el país porque México iba a todo dar; no, el país había quebrado porque le había apostado al gasto público, al petróleo y para eso se había endeudado, y cuando se cayeron los precios del petróleo, cuando subieron las tasas de interés, el país quebró. Entonces, el gobierno que entró tuvo que hacer frente a la crisis y cambiar de rumbo.

“Hoy nos quieren hacer creer que el modelo anterior era como el paraíso terrenal. ¿Por qué alguien se saldría del paraíso si está feliz y contento? No, nos sacaron del paraíso porque el modelo anterior quebró”, aseveró.

En víspera del homenaje que su familia rendirá hoy al expresidente De la Madrid Hurtado, en el marco de su décimo aniversario luctuoso, Enrique de la Madrid Cordero afirma que “hoy pareciera que algunos nos quieren volver a ofrecer regresar a ese paraíso que nunca existió. Por eso, parte de lo que nosotros queremos hacer como familia es simplemente traer esa historia al México de hoy para entender mejor de dónde venimos y hacer la reflexión del México que podemos llegar a ser”.

Destaca que un primer legado de su padre fue cómo México se abrió al mundo y se abrió al comercio exterior, primero a través de la firma y la incorporación al GATT en 1986, “y ese acaba siendo el antecedente después de la firma del Tratado de Libre Comercio en la administración posterior”.

Un segundo legado, señala, tiene que ver con la reafirmación en ese entonces de una economía mixta, de participación del sector privado con rectoría del Estado, “pero no un Estado productor, no un Estado propietario, sino un Estado regulador”.

En este sentido, sostiene que el papel del Estado en la economía es un tema vigente, porque se mantiene el debate sobre la necesidad de que se defina el tipo de Estado que queremos.

“Y en ese entonces era muy importante eso, racionalizar también el tamaño del Estado. Porque llegamos a tener en México mil 115 paraestatales, de las cuales casi todas lo único que producían eran pérdidas, o sea, ¿qué producen las paraestatales?: pérdidas. Entonces, era muy importante en ese sentido volver a poner las cosas en su dimensión. Que el sector productivo de la economía produjera y que el sector del Estado regulara”.

Recordó que en ese entonces la crisis económica generó muchas molestias en la gente, porque las medidas para enfrentarla tuvieron un impacto social, pero a pesar de que tuvo que haber un ajuste muy fuerte en el gasto público siempre se cuidó que no faltara dinero en las arcas, que no faltara en la educación, que no faltaran en los temas más elementales de preservar la planta productiva y el empleo.

“La austeridad no fue argumento para no cuidar los temas de educación, de salud y de empleo”, puntualizó.

Enrique de la Madrid subrayó que una aportación más, que hoy va a ser parte de la discusión en el Congreso de la Unión, es que durante el sexenio del expresidente De la Madrid se pasó de 100 a 200 legisladores de representación proporcional en la Cámara de Diputados, “con el ánimo de darles más participación a los partidos minoritarios”.

“¿Fue en el gobierno del expresidente De la Madrid donde nació la llamada ‘tecnocracia’?”, se le pregunta.

“Sí, yo creo que ahí empezó a nacer y creo que, al final del día, en el mundo actual no puedes atender ningún problema sin tener herramientas analíticas, sin herramientas técnicas, pero también debes tener sensibilidad social. Entonces sí, yo creo que empezó esa discusión entre los políticos tradicionales y los tecnócratas, y yo te diría que en la vida hay que tener las dos cosas juntas, porque si tú no tienes herramientas técnicas para analizar el mundo, ¿con qué lo analizas? Pero también necesitas sensibilidad”, afirmó.