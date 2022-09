Cámara de Diputados aprueba iniciativa para que el Estado garantice vivienda digna a ciudadanos

El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó por mayoría de 456 votos a favor, una iniciativa por la que se establece que el Estado está obligado a garantizar el derecho a una vivienda digna y decorosa a las y los ciudadanos de México.

La propuesta por la que se reforma el artículo 4 de la Constitución Mexicana, fue promovida por la diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, quien advirtió que en México, 48 millones de personas viven en condiciones de hacinamiento o sin los servicios básicos, por lo que no tienen piso de tierra, ni energía eléctrica, ni agua entubada, no disponen de drenaje y no cuentan con servicios sanitarios.

“La reforma garantiza que la administración pública federal y local desarrolle políticas transversales en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana; favorece el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos y de los centros de población”, puntualizó la presidenta de la Comisión de Vivienda.

La legisladora sostuvo que lo anterior implica una verdadera rectoría del Estado en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, “ya que en los últimos 20 años 8 de cada 10 viviendas se construyeron en polígonos que no debieron ser urbanizados”.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en el país hay más de 35 millones de viviendas particulares habitadas; a nivel nacional, el 53 por ciento de los pisos de viviendas particulares habitados son cemento, el 43 son madera o mosaico y solo el 4 por ciento es de tierra.

Además, a nivel nacional, las viviendas particulares habitadas son el 99 por ciento y cuentan con energía eléctrica; el 96 por ciento tiene drenaje conectado a una red pública y solo un 78 por ciento disponen de agua entubada.

El diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena) consideró importante hablar de vivienda digna y adecuada, pero sobre todo poder incorporar la asequibilidad “hará posible que la gente que realmente lo necesite tenga acceso a la vivienda”.

La diputada Gina Gerardina Campuzano González (PAN) aseguró que el dictamen no sólo busca que el derecho a la vivienda quede como figura decorativa sino va más allá, “ya que mandata su cumplimiento y que la misma sea adecuada”.

Del PRI, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez celebró la aprobación del dictamen. “Estamos a favor de una vivienda adecuada. Para el PRI no basta con que solamente se tenga una vivienda digna o decorosa; las casas deben ser adecuadas para vivir”.

Por MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo precisó que el dictamen es relevante, ya que va a dar mayor claridad a lo que se refiere el concepto de digno y decoroso y ayuda a alinearlo al precepto de Naciones Unidas. “No solo será comprar la vivienda, sino que garantice condiciones de vida adecuada”.

* Con información de Enrique Gómez

