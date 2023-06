"Miren, voy a decir, somos hermanitos, pero Caín y Abel también eran hermanitos, entonces no es fácil", dijo con sarcasmo la corcholata del PT, Gerardo Fernández Noroña al registrarse como aspirante a la candidatura oficialista.

Ante el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, enfundado en su guayabera, refirió el apoyo de 5 millones que se les dará a los aspirantes de ese partido.

"Los hermanos van a dar 5 millones a sus aspirantes, somos hermanos, pero Morena es el hermano rico, pero hoy Alberto Anaya está muy generoso y me dijo te vamos a dar lo mismo pa que no haya discriminación. No me voy a poder quejar del piso parejo. Eso me salvó", indicó.

Flanqueado por su esposa y por el líder nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, aseguró que le costó mucho ser aspirante, pero "ya estoy aquí contra todos los pronósticos".

Fernández Noroña se registra

El diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña se registró como aspirante a la presidencia por la coalición con Morena y Partido del Trabajo (PT).

Al entregar sus documentos, informó que el Partido del Trabajo lo apoyará con cinco millones de pesos para sus recorridos en el país durante los siguientes dos meses, al igual que las corcholatas de Morena.

Bromeó con que si bien son partidos hermanos, Morena es el "hermano rico" de la coalición por la 4T. "No me voy a poder quejar de piso disparejo", añadió.

