Bloqueos de transportistas. Oficinas públicas y privadas permitieron hacer "home office"

Ante los bloqueos de transportistas en diversos puntos de la Ciudad de México, en varias oficinas públicas se permitió que los burócratas que no pudieron llegar a sus labores trabajaran desde sus domicilios.

Aunque no fue una disposición oficial, cada caso se vio en particular, y por tratarse de una causa de fuerza mayor, las diferentes dependencias federales y capitalinas autorizaron que aquellas labores que no requieren la presencia del servidor público se realizara en la modalidad de "home office".

Consultados en algunas oficinas del gobierno, personal que prefirió omitir su nombre informó que "trabajadores al servicio del Estado que laboran en oficinas públicas y que no llegaron por los bloqueos de transportistas, se reportaron con sus jefes inmediatos, de quienes recibieron la instrucción de laborar desde sus casas".

Aclararon que no es una disposición oficial, sino inmediata para quienes no pudieron llegar a sus labores.

Lo mismo ocurrió en empresas privadas, donde con antelación se tomaron medidas para el trabajo a distancia.

En la zona de Paseo de la Reforma Centro, donde se encuentra la sede de algunas secretarías de Estado, y muchas compañías particulares y este jueves se observa poco movimiento de personas.

Aunque esta importante arteria no fue bloqueada por los transportistas, la dificultad que tuvieron muchos empleados para llegar a sus centros de trabajo se reflejó en una disminución importante del tráfico vehicular.

Incluso las unidades del Metrobus que tienen su ruta por el Paseo de la Reforma circularon casi vacíos.

maot