Bárcena y Ebrard chocan por Tercer País Seguro

Canciller se dirigió a mí con tono misógino y miente: Bárcena

Tras ser señalada en la conferencia mañanera del Presidente, la exembajadora en Estados Unidos Martha Bárcena acusó que el canciller Marcelo Ebrard miente, pues se ocultaron acuerdos con el gobierno estadounidense para convertir a México en tercer país seguro de migrantes.

En entrevista con EL UNIVERSAL responsabilizó al canciller de cualquier daño que pueda sufrir ella, su familia o su vivienda tras estas acusaciones públicas: “Espero no caerme y romperme una pierna o que no le pase nada a mi familia. Lo que llegara a pasarme a mí o a mi familia o los lugares donde vivo, hago directamente responsable a Marcelo Ebrard”, advirtió.

La diplomática expresó que estos pleitos sólo perjudican a México, y agregó que Ebrard Casaubon ha perdido su credibilidad.

“¿Por qué se lanzó hoy? Por distracción, o quizá una explicación más sencilla: ha ido perdiendo Ebrard cada vez más credibilidad ante la opinión pública mexicana y ante sus interlocutores en Estados Unidos, y no hay nada más valioso para un diplomático que tener credibilidad y que respeten su palabra”, estableció.

“Estos pleitos y ataques personales no benefician a nadie. Perjudican a México y a la dignidad del país”, subrayó.

La tensión entre ambos se dio luego de que el funcionario fue cuestionado en Palacio Nacional sobre las declaraciones de Bárcena Coqui con respecto a que se le ocultó la negociación con Estados Unidos en materia migratoria.

En entrevista con León Krauze, la diplomática dijo hace unos días que hubo un acuerdo secreto entre el exsecretario de Estado de EU, Mike Pompeo, y Ebrard en materia migratoria.

“La negociación de aranceles por migración no, porque yo estuve presente, excepto el documento secreto que después exhibió Trump firmado por Alejandro Celorio [responsable jurídico de la Cancillería]”, indicó. Bárcena dijo que el canciller se dirigió a ella con tono misógino y atrabiliario, motivo por el que analiza poner una denuncia por violencia política de género: “Lo estoy evaluando. No me gusta ir a los pleitos judiciales, pero si los ataques y el acoso siguen, sí lo haré”, amagó.

En cuanto a los motivos, expuso que podría ser un distractor a raíz de las declaraciones que están surgiendo en el juicio de Genaro García Luna.

Sobre la capacidad de Ebrard Casaubon para dirigir la Secretaría de Relaciones Exteriores, añadió que la única opinión importante es la del Presidente.



Exembajadora es rencorosa, obsesiva e ingrata: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard arremetió en contra de la exembajadora de México en Estados Unidos Martha Bárcena Coqui a quien acusó de ser una rencorosa, obsesiva e ingrata que se ha dedicado a calumniarlo en todos lados donde ha podido.

Esto, luego de que en una entrevista con el periodista León Krauze, la diplomática confirmó lo revelado por Mike Pompeo, exsecretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, de que el canciller aceptó el acuerdo que daría paso al programa Quédate en México para migrantes y le pidió mantenerlo en secreto.

En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se lanzó en contra de su exembajadora, a quien señaló de estar ya en el bloque conservador.

El secretario de Relaciones Exteriores opinó que todo lo dicho por la embajadora emérita es simple y llanamente falso: “Es el Día del Amor y la Amistad, entonces, voy a ser cuidadoso en la respuesta. La exembajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo diría yo, pero déjame irme a su gran objetivo, no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días”.

Sostuvo que todo lo dicho por Bárcena es simple y llanamente falso: “Me dijo el presidente Trump: ‘¿Por qué no aceptan el tercer país seguro, si ya lo vamos a hacer con El Salvador?’, pero en un plan ya de imponérnoslo. Entonces, la instrucción principal, primordial, lo que nosotros teníamos que lograr a pesar de toda la enorme tensión y dificultad que significó esta tarea, es que México no tuviese que firmar el tercer país seguro y al mismo tiempo no tuviéramos aranceles”, expuso.

Señaló que de todos y cada uno de los pasos que hubo en esa negociación, el presidente López Obrador estuvo al tanto y nunca hubo una decisión o acción que tomara ocultándole información, “no sería canciller ahorita”.

Ebrard Casaubon acusó que pese a sus instrucciones, Bárcena aceptó el acuerdo de tercer país seguro siempre y cuando fuera como en Turquía, que firmó un acuerdo similar con la Unión Europea por el que le pagan a cambio de aceptar migrantes, cuando la “instrucción estratégica” fue jamás aceptar eso.

Reveló que nunca le tuvo confianza, “y qué bueno que no se la tuve porque vean lo que está diciendo ahorita y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la más importante de México”, dijo.