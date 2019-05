Barbosa y Cárdenas se dicen ganadores en Puebla

[email protected]

Puebla, Pue.— A un día de concluir la campaña por la gubernatura, el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia en Puebla (Morena, PT y Verde), Luis Miguel Barbosa, y su principal adversario, Enrique Cárdenas (PAN, PRD y MC), se dijeron ganadores y le pidieron a sus seguidores, por separado, acudir a las urnas el domingo próximo y para alcanzar el mayor número de votos.

Al participar en un evento en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, con el título Diálogos por la Humanización de Puebla, Barbosa Huerta aseguró que en todas las encuestas lleva 30 puntos de ventaja.

“Recorrí todo el estado y hoy estoy muy satisfecho, vamos 30 puntos arriba, vamos a ganar. Este no es un lugar para gritar, por eso no lo he hecho, la garganta me aguantó para cientos de discursos, pero, créanme, este ganso no se cansa”, dijo.

A un día de hacer su cierre de campaña masivo en su ciudad natal, Tehuacán, Barbosa dijo que confía en que el domingo próximo no habrá actos de violencia en las casillas: “Nadie va a anular esta elección. Yo soy candidato ahorita, después, a partir del lunes, voy a ser gobernador electo”.

Ante los dichos de Enrique Cárdenas de que si hay irregularidades impugnará o judicializará los comicios, respondió: “Que él lo prohíba a su gente del partido, que él pare a las gentes que están metidas en su partido, los que están haciendo eso son los del PAN, no nosotros”.

Derechos humanos. En este contexto, Barbosa Huerta adelantó que será respetuoso de los derechos humanos y ofreció crear la Comisión Estatal para la Búsqueda de Desaparecidos y el respeto absoluto a las garantías de los poblanos para que no pase lo que en anteriores gobiernos.

El exrector de la Universidad de las Américas y candidato común del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas, le pidió a sus seguidores que necesitan ganar con muchos votos porque “la chapuza [trampa]” está enfrente, sin mencionar nombres, incluso dijo que va adelante en encuestas.

En un cierre distrital en Puebla, Cárdenas pidió a sus simpatizantes convertirse en fiscales y observadores el la jornada electoral con sus celulares para documentar anomalías.

Mencionó que producirán un tutorial (video) en el que les enseñarán cómo documentar irregularidades para que puedan servir como pruebas en la posible judicialización del proceso.

“Necesitamos muchísima gente que salga a votar. Necesitamos no sólo el voto de cada uno, no va a ser suficiente, necesitamos ganar por muchos sufragios, porque la chapuza está enfrente, necesitamos ganar por mucho y lo vamos a lograr”.

Apuesta a empresarios. El candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, se comprometió a otorgar certeza jurídica a inversionistas, a fin de impulsar la economía de la región y fortalecer las inversiones con seguridad.

Al sostener una reunión con empresarios de Tehuacán, ofreció crear la fiscalía para Tehuacán y los municipios conurbados.