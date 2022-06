El Banco de México (Banxico) envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su Informe Trimestral Enero-Marzo 2022, en el que prevé que la inflación anual aumente en el segundo trimestre de este año y alcance su objetivo de tres por ciento hasta el primer trimestre de 2024.

En el documento, Banxico reconoce que la inflación anual en el país se sitúa en niveles elevados no vistos en dos décadas, ya que entre el último trimestre de 2021 y el primero de 2022, se incrementó de 6.99 a 7.27 por ciento, ubicándose en 7.58 por ciento en la primera quincena de mayo pasado.

En el informe se establece que en lo que resta de 2022 y a lo largo de 2023 la inflación descenderá, ubicándose en niveles cercanos al objetivo de inflación de tres por ciento del Banco de México en el primer trimestre de 2024.

La institución responsable de la política monetaria no descarta que por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y los choques relacionados con la pandemia de Covid-19, que todavía no se han resuelto, podrían generarse mayores presiones para la inflación, que deriven en un encarecimiento de insumos como son las materias primas alimenticias y no alimenticias.

