Avanza terna para elegir titular de CRE

La Comisión de Energía del Senado aprobó el dictamen de idoneidad de Vicente López Alvarado, Rosío Vargas Suárez y Leopoldo Vicente Melchi para presidir la Comisión Reguladora de Energía (CRE), tras la renuncia de Guillermo García Alcocer.

Durante las comparecencias, María del Rosío Vargas Suárez negó tener un conflicto de interés por su cercanía con el director general de la CFE, Manuel Bartlett, pues cuando éste era senador por el PT, Vargas Suárez fue su asesora y coautora del libro Reforma Energética: El poder duro y consensuado para imponerla.

“Una como académica trabaja con quien la invita, y ese fue mi caso; si me invitan los panistas, ahí estaré. Los conflictos de interés son cuando hay negocios involucrados o injerencias, pero hablarle a alguien, no; además, yo no cobré por asesorías”, respondió a los cuestionamientos de los senadores del PAN, Raúl Paz y Julem Rementería.

Leopoldo Vicente Melchi García, quien actualmente es director general de Gas Natural y Petroquímicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, dijo estar a favor de la política energética del Presidente, en el sentido de defender la soberanía de los hidrocarburos.