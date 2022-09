Avanza en comisiones eliminación del horario de verano

Las y los integrantes de la Comisión de Energía, aprobaron por mayoría de votos, la derogación del horario de verano en México.

Con ello, dicho huso horario, que se utilizó de manera continua en el país durante 26 años, no volverá a aplicar.

El dictamen, que se someterá a votación del pleno este miércoles, contempla una excepción para que los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, una franja de unos 20 kilómetros, conserven el horario de verano a fin de no afectar el intercambio comercial.

Lo anterior recibió también un voto en contra y 11 abstenciones por parte de los diputados del PAN y PRI.

Horario de verano no ha dado beneficios esperados

De la bancada de Morena, la diputada Judith Tanori Córdova, sostuvo que el horario de verano no ha generado los beneficios que se esperaban.

“No solo se quedó corta en generar ahorros de energía, sino que además generó afectaciones sociales, culturales e incluso problemas de salud en la población, pues la secretaría de salud reporta que el cambio de horario afecta la conciliación del sueño, somnolencia diurna, desequilibrios en el reloj biológico”, detalló.

La diputada guinda, Miriam Pérez, agregó que el horario ocasiona daños biológicos, psicoemocionales y sociales, y señaló que “la misma secretaría de salud ha identificado en algunos estudios que hay una asociación directa entre el horario de verano y el infarto cardiaco en la primera semana de ser aplicado”.

Joaquín Zebadua (Morena) llamó a seguir utilizando “la hora de dios”: “Es una norma injusta que no quiere el pueblo, y por fin después de tanto tiempo será abrogada”.

Del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, recordó que desde hace más de cinco años, hay quienes han propuesto derogar el horario de verano, por lo que celebró que “por fin” se atienda el tema.

“Ha habido como 40 Iniciativas, incluida la de nuestro compañero Noroña, y nadie las acompañaba, pero ahora está la iniciativa de nuestro Presidente y la apoyamos con gusto”, detalló.

En contra, se pronunció el diputado panista Eugenio Arriaga, quien advirtió que el dictamen no cuenta con ningún análisis de los municipios fronterizos que deberían mantener el horario estacional.

“¿Estamos incluyendo a todos los que deberíamos? No lo sabemos porque no se estudia. Se afectará además a la producción de maquiladoras, empresas de software, empresas automotrices, textiles o de alimentos, entre otras, por ese motivo en el PAN votaremos en abstención”, declaró, y llamó a no apresurarse a tomar una decisión “sin todos los datos necesarios”.

De la bancada del PRI, el diputado Antonio Gutiérrez, hizo votos por que se trabaje un proyecto más exhaustivo, pues consideró que no es justo incluir a unos cuantos municipios en la excepción del dictamen.

“En los estados fronterizos sí vimos las bondades del horario, en Coahuila hay más de 600 kilómetros de frontera, y sí vemos las bondades de homologación de horario con el país vecino, nos da muchas ventajas en los horarios de las transacciones, más seguridad para trasladar cosas en plena luz del día, por eso yo les pediría un análisis más exhausto sobre la franja fronteriza”, declaró.

El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para su debate y votación en el pleno de la Cámara de Diputados, que hasta ahora, está programado para este miércoles 28 de septiembre.

