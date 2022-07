Autoridades sanitarias siguen minimizando los riesgos sanitarios por Covid, denuncia el PRD

La Secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras, afirmó las autoridades sanitarias siguen minimizando los riesgos sanitarios que subsisten por la pandemia. Lo anterior, luego de que esta semana, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, aseguró que los contagios en México por Covid-19 van disminuyendo considerando el número de casos nuevos, hospitalizaciones y defunciones.

A través de un comunicado, Díaz Contreras afirmó que las autoridades están alejadas de las evidencias internacionales, así como las recomendaciones de la OMS y la OPS que advierten un aumento de casos durante las últimas 6 semanas debido a las variantes BA.4 y BA.5.

“En México, es lamentable que, a pesar de la evidencia científica sobre capacidad de contagio de las nuevas variantes que evaden la inmunidad de las vacunas y sus efectos negativos en el sistema inmunológico, no exista una decisión de política pública para prevenir y atender nuevos contagios y recontagios”, afirmó.

La lideresa perredista responsabilizó a las autoridades sanitarias de no contar con un verdadero Plan de prevención y control del virus, sino un simple instrumento para aplicar vacunas. Criticó que, a pesar de los avances científicos sobre las secuelas del Covid-19 y nuevas variantes, desde enero de 2022 no se haya modificado ni una coma de la denominada Política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19.

“Cientos de miles de personas en México necesitan una política pública explícita para atender los diversos síntomas de las secuelas como, la confusión mental, fatiga, dolor muscular, inflamación crónica, coágulos de sangre e insuficiencia renal, entre otros”, consideró.

La Secretaria General del PRD recordó que, oficialmente durante las últimas semanas se han reportado más de 30 mil nuevos casos en promedio diariamente; sin embargo, esto no ha sido suficiente para cambiar la estrategia sanitaria sino por el contrario se han eliminado todos los protocolos de prevención y cuidado.

“Tenemos un Consejo de Salubridad General ausente, un Plan que solo sirve para señalar fechas de vacunas, no se aprovechan las evidencias internacionales, no hay cambios de semáforo en los estados, se sigue desestimando el uso del cubrebocas y las pruebas para detectar el virus, y por si eso no fuera suficiente, se alientan los conciertos masivos periódicamente para favorecer la imagen de una candidata del partido gobernante, aseveró.

Finamente, Díaz Contreras, llamó a la ciudadanía para tomar en sus manos las medidas de prevención y cuidado de las nuevas variantes BA.4 y BA.5, ya que no es normal recontagiarse 2, 3 o más veces de Covid-19; pidió socializar los problemas a la salud en el largo plazo derivados de las secuelas y luchar contra la pandemia “de la ignorancia” que persiste en las autoridades sanitarias mexicanas para evitar que el 2022 sea el año de los recontagios en México.

rmlgv