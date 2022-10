Aunque sea poco, inflación está bajando con las medidas que hemos implementado, asegura AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con las medidas que su gobierno ha impulsado, aunque sea poco, la inflación en México está bajando.

Esto, luego que este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inagi) informó que la inflación general anual pasó de 8.8 a 8.5%.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que en los precios de energéticos y alimentos hay una disminución o se ha detenido su incremento.

“Es muy importante dar a conocer que con las medidas que estamos tomando se está logrando una reducción en la inflación, poco, pero ya no está creciendo. Hoy, como lo hace el Inegi cada 15 días, a las 06:00 de la mañana, se dio conocer el dato de la inflación de la primera quincena de octubre y ya tenemos una inflación anual de 8.5% estábamos en 8.8%, la anualizada, es decir va bajando y esto seguramente, aunque no he visto el comportamiento sobre los componentes en energéticos, en alimentos y en otros bienes, seguramente ya hay una disminución en alimentos o se detuvo el incremento de los precios”, dijo.

Este lunes, el Inegi informó que la inflación general anual se ubicó durante la primera mitad de octubre en 8.53%, tasa inferior al 8.70% registrada en promedio durante septiembre pasado, con lo que se ubica como la menor cifra desde la segunda quincena de julio de este año cuando se ubicó en 8.14%.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que su gobierno seguirá impulsando medidas para que la inflación siga bajando y destacó que con el acuerdo del Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC), el precio de 24 productos no supera los mil 039 pesos.

Señaló que las empresas Soriana, Chedraui y Walmart están cumpliendo con los compromisos y destacó que en el caso de Walmart -empresa que distribuye el 25% de todos los productos del país - se firmó un acuerdo especial para que en la entrada de todas sus tiendas exhiban el precio de los 24 productos.

“También se llegó al acuerdo con ellos de entregarles una licencia de libre importación de alimentos sin aranceles, sin trámites burocráticos. Ellos se hacen responsables de la calidad de los productos importados, así no los expresaron por escritos y esta empresa (Walmart) distribuye el 25% de todos los alimentos del país, 25%, y con Chedraui y Soriana que están en el programa, pues yo creo que pasan el 50% entre los tres”, dijo.

