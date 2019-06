Aunque se molesten los abogados, hablaré de amparos por aeropuerto: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se molesten las asociaciones de abogados, él ejercerá su derecho a expresarse sobre los amparos interpuestos contra la cancelación de NAICM en Texcoco.

“Salió una asociación de abogados señalando que no podía hablar del asunto, estoy haciendo uso de mi derecho a expresarme... y entre más me impidan hablar seré más claro”.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que “los corruptos” que tenían la construcción del aeropuerto en Texcoco, están inconformes porque no pudieron concretar la transa.

“Quedaron molestos, no se resignan que ya no es lo mismo, y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto (en Santa Lucía) y quieren pararlo con amparos, son personas vinculadas con los que no nos ven con buenos ojos”.

Reiteró que aunque se enojen las de la asociación de abogados, aquí se toca todo, la vida pública cada vez más pública, ya la autoridad correspondiente va a resolver (los amparos).



A FAVOR DEL ESTADO DE DERECHO. Posicionamiento sobre las advertencias del Ejecutivo Federal con relación a los amparos en contra del Aeropuerto de Santa Lucía. #BMAAbogados pic.twitter.com/1V5ZFIb5k7 — BMA COLEGIO ABOGADOS (@BMA_Abogados) 16 de junio de 2019

Ayer la Barra Mexicana de Abogados (BMA) consideró inapropiadas las declaraciones del titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, con relación a los amparos tramitados contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su sustitución por el del Santa Lucía.

El pasado 14 de junio, el Presidente dijo en conferencia de prensa que los amparos en los que se ha ordenado la paralización temporal de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía fueron tramitados por sus adversarios a quienes exhibirá “para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses”.

Tales declaraciones, indicó la BMA, atentan contra el Estado de Derecho pues el ejercicio del derecho a la defensa de las personas y la independencia del poder judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo.