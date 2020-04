Aun hace falta personal médico para enfrentar Fase 3, reconoce AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que para enfrentar el momento más difícil de la fase 3 del coronavirus Covid-19 , que se prevé que sea entre el 8 y 10 de mayo, aún hace falta camas, ventiladores, y personal médico.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que es mejor “que sobre a que falte” y detalló que su gobierno está muy atento a las proyecciones de la contingencia sanitaria que muestra un aumento de incidencia de contagios en la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo, y las ciudades de Guadalajara, Jalisco; Tijuana y Mexicali, Baja California, y Monterrey, Nuevo León.

“Nos faltan más (médicos), no es que estén saturados los hospitales, no que no tengamos camas, no que no haya ventiladores, no que no tengamos médicos especialistas, si hay, si tenemos, pero queremos estar bien preparados, incluso para el peor de los escenarios, mejor que sobre y no que falte.

“Estamos todas las noches, ayer hicimos, en la revisión de camas, ventiladores, personal médico y nos falta, no para ahora, sino para cuando se está pensando que vamos a tener el tiempo más difícil, más crítico que se piensa (que sea) del 8 al 10 de mayo en lo que corresponde a la proyección en Ciudad de México, puede cambiar por regiones”.

López Obrador señaló que en este momento se tiene localizado que hay más incidencia de contagios en la Ciudad de México, “pero estamos muy atentos a Baja California, Tijuana, Mexicali; atentos también a Tabasco que está siendo muy afectado, Quintana Roo; también Guadalajara, Monterrey”.

Detalló que en la distribución de ventiladores será en función de dónde se necesita primero, “y lo mismo en el caso de los especialistas en el caso de las camas”.

“Ayer se presentó un primer proyecto de cuántas camas por entidad federativa ocupadas, cuántas disponibles, solo para la atención de coronavirus, todo esto con el apoyo de los especialistas, de los médicos, de los científicos”.

Reiteró que el monto que se obtenga por la rifa del avión presidencial TP01 será destinado para la compra de equipo médico, porque “desde antes del coronavirus se había decidido que los 2 mil 500 millones de pesos que se van a obtener es para la compra de equipos médicos”.