Aumentó 63 mil 650 pesos costo de vallas para blindar Palacio Nacional por marchas del 8M

La valla metálica que se instaló este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para proteger Palacio Nacional de las manifestaciones de organizaciones feministas que se llevaron a cabo ese día, aumentó su costo.

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, Presidencia de la República informó que su costo total fue de 850 mil 150 pesos.

Este monto representa un aumento en este gasto, puesto que el año pasado fue de 786 mil 500 pesos, lo que representa un incremento de 63 mil 650 pesos.

El año pasado, unos días antes de las manifestaciones del 8 de marzo, se instaló una valla metálica de casi tres metros de altura frente a Palacio Nacional.

A partir de su instalación, el 5 de marzo, dichas vallas confrontaron al presidente López Obrador con un grupo de colectivos feministas.

En respuesta a una solicitud de información vía ley de transparencia, la Oficina de la Presidencia de la República detalló que, según sus archivos físicos y electrónicos, se encontró que el costo total por instalar las vallas metálicas fue de 786 mil 500 pesos.

“Sobre el particular, derivado de una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable de la información en los registros, archivos físicos y electrónicos que obran en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, se informa que el costo de las vallas fue por la cantidad de 786 mil 500 pesos”, detalló.

Este muro fue defendido por el presidente López Obrador, cuando aseguró en 2020 que no había sido “por miedo” que se hubiera instalado, sino para evitar confrontaciones y daños a monumentos históricos, pues señaló que había “mucha provocación”, al tiempo que manifestó: “Si no se cuida Palacio Nacional, ¿qué imagen se da en el mundo?”.

“Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov.

“Imagínense que no se cuide el Palacio Nacional y lo vandalizan, ¿qué imagen se da en el mundo?, pero eso que no se confunda. No es miedo, yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al Palacio, es para que no haya provocación”, dijo.

