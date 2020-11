Aumentan municipios con casos de feminicidio

Hilda Patricia Rangel Rivera sospechaba que algo estaba mal cuando pasaron tres días sin que su hija, Lizeth Saldívar Rangel, la visitara. La joven de 30 años comúnmente iba a la casa de su madre todas las mañanas, antes de irse a trabajar, pero en los primeros días de febrero de 2015 su ausencia generó nerviosismo y temor entre su familia.

Nadie sabía nada de ella ni de su pareja, con quien ya tenía tres años de relación. La preocupación hizo que los familiares de Lizeth fueran al hogar de la joven, donde sólo se escuchaban los ladridos de su perro y por eso contrataron a un cerrajero para forzar la puerta e ingresar al lugar.

“Aquí hay un cuerpo”, dijo el cerrajero a la señora Hilda Patricia, quien preguntó entre llanto: “¿Es de un hombre o una mujer?”. Lo siguiente que la madre de la víctima vio es una escena que no olvidará jamás: las piernas de Lizeth atrás de un sillón, paralizadas, y el cuerpo con tres días de descomposición.

Lizeth, quien vivía en Guadalajara, es una de las miles de víctimas de feminicidio en México. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2017 y 2019 aumentó 23% el total de municipios donde se registró al menos un feminicidio.

Mientras en 2017 se reportaron feminicidios en 327 municipios, en 2019 la cantidad de localidades donde se cometió este crimen se incrementó a 404.

Hasta septiembre de 2020 ya se han cometido asesinatos de mujeres en 367 municipios; sin embargo, el número podría superar al de 2019 porque, en promedio, este año cada 30 días se ha suscitado al menos un feminicidio en 40 nuevas localidades, señalaron las autoridades.

Durante 2020, las localidades donde más crímenes se han cometido son: Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa; Iztapalapa, Ciudad de México; Chihuahua, Chihuahua; Cuauhtémoc, Ciudad de México; Tlalpan, Ciudad de México; Manzanillo, Colima, y Ecatepec, Estado de México.

Otros de los municipios con más feminicidios son Zapopan, Jalisco; Morelia, Michoacán; Puebla, Puebla; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Gustavo A. Madero, Ciudad de México; Chimalhuacán, Estado de México; García, Nuevo León; Juárez, Nuevo León; Benito Juárez, Quintana Roo, y Veracruz, Veracruz.

El incremento de municipios donde han ocurrido asesinatos de mujeres también ha estado acompañado de un incremento en el número de casos.

En 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 671 víctimas y para 2020 ya suman 724.

Impunidad en México persiste

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; sin embargo, Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), consideró que las autoridades no han tomado las suficientes medidas para acabar con este problema.

“El panorama sigue siendo desolador porque la violencia no ha bajado y hoy, con la pandemia que genera mucho más obstáculos en el acceso a la justicia, eso complicó mucho más la investigación de los feminicidios, los procesos penales juicios, y en ese sentido prevaleció la impunidad”, afirmó Luz Estrada.

La especialista hizo un llamado al gobierno federal para tomar la batuta en la estrategia contra la violencia de género, ya que es el único nivel que podría destinar los recursos y el personal suficiente para atender este fenómeno social.

“Es urgente que las políticas que se han elaborado sobre la atención, prevención y sanción de la violencia funcionen. Se han creado muchas fiscalías e instituciones, pero el problema es que están huecas, son elefantes blancos”, agregó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

La opinión de las expertas es parecida a la de los familiares de las víctimas, que han vivido en carne propia la impunidad y las trabas del sistema de justicia.

“Para mí, la justicia en México no existe, porque no sólo mi caso, sino en el caso de muchas niñas o mujeres que son asesinadas están impunes, los asesinos siguen libres porque las autoridades no los persiguen”, lamentó Patricia Selene Saldívar Rangel, hermana de Lizeth.

Como muchas otras mujeres que perdieron la vida a ma- nos de sus familiares, parejas o amigos, Lizeth no podrá cumplir su deseo de convivir más tiempo con sus familias, viajar por el mundo o seguir creciendo profesionalmente.

En nuestro país, según las cifras oficiales, 10 mujeres son asesinadas a diario, pero esa estadística apenas es la punta del iceberg. Una muestra de eso es que las carpetas de investigación por violencia doméstica siguen en aumento.

Organizaciones sociales presentan datos para dimensionar el problema. La Red Nacional de Refugios, por ejemplo, ha informado que durante este año se incrementó en 61% la cantidad de mujeres que atendió.

Durante esta semana, Patricia Selene viajó de Guadalajara a la Ciudad de México junto con su mamá, Hilda Patricia, para manifestarse por el asesinato de Lizeth.

Familiares de la víctima acudieron a la capital porque, dicen, en Jalisco ya van alrededor de siete ministerios públicos a cargo de la investigación de la muerte de la joven de 30 años y aún no pueden capturar al agresor.

La muerte de Lizeth no sólo destruyó la vida de su hermana y de su madre, también afectó la vida de los menores de edad que atendía en terapias sicológicas, relataron las mujeres.

“Eran como 30 niños y adolescentes a los que atendía, 30 vidas rotas”, comenta Patricia Selene, quien asegura que no descansará hasta que haya justicia en el caso de Lizeth.

“Buscamos justicia porque mi hermana ya está en el cielo, pero ese hombre está libre y puede dañar a otra mujer y a otra familia”, subrayó.