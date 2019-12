“Ataques no me intimidan”: Felipe Calderón

El expresidente Felipe Calderón aseguró que los ataques en contra de su proyecto de nuevo partido político, México Libre, no lo intimidan, y que tiene claro que 2020 “será un año de lucha” en contra de lo que -dice- son calumnias.

Eso, luego de que en redes sociales se difundiera una supuesta portada de la revista Proceso en la que se lee el título ‘Felipe Calderon. El narco’; y de la que el semanario ya se deslindó.

“Es tan desesperado el ataque contra mí y contra México Libre, que no sólo me inventan calumnias, sino que hasta portadas falsas arman y distribuyen.

“A tal grado que incluso la revista Proceso se deslinda del artero truco. Agradezco que lo haga. 2020 será de lucha. No me intimidan”, escribió el exmandatario.

Te puede interesar: “Toca al gobierno precisar, no puede acusar sin pruebas”: Calderón

En la supuesta portada también se pueden leer tres balazos con los temas ‘Calderón se va del país’, ‘En buques de Pemex, movía miles de toneladas de droga’, y ‘su nuevo partido, México Libre se desploma’.

Ayer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, hizo público que las administraciones pasadas del gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México pagaron a empresas ligadas a Genaro García Luna por servicios de asesoría en seguridad.

Leer también: Cuando García Luna hable, se sabrá lo de Calderón

Desde que García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido en Texas por supuestamente recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, se ha cuestionado si el expresidente conocía esas acciones, aunque él -en reiteradas ocasiones- ha aclarado que no sabía los negocios particulares del exsecretario.

Es tan desesperado el ataque contra mí y contra @MexLibre_, que no sólo me inventan calumnias, sino que hasta portadas falsas arman y distribuyen. A tal grado que incluso @revistaproceso se deslinda del artero truco. Agradezco que lo haga. 2020 será de lucha. No me intimidan.

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 28, 2019