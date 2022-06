Ataques del gobierno no me han debilitado; nada qué hablar con Manuel Velasco: Alito Moreno

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que los ataques en su contra y la campaña de difusión de audios manipulados no lo han debilitado.

En entrevista, aseguró que pese a la campaña de ataques permanente en su contra orquestada por el gobierno federal, ha salido adelante.

Luego de que el senador Manuel Velasco acusó al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de grabar una conversación telefónica sin su consentimiento y vulnerar la confianza que había, el dirigente partidista aseguró que no ha buscado al legislador del Partido Verde porque "no tengo nada qué platicar con él".

El líder del tricolor dijo que grabó la llamada telefónica por su propia seguridad, "que es distinto a una intervención telefónica", como las que acostumbra el gobierno contra sus adversarios.

Justificó su decisión de grabar y exhibir la conversación con Manuel Velasco porque quien lo está atacando "es el Estado, es el gobierno. Está en riesgo mi vida, la vida de mi familia, no es sencillo, tú tienes hijos, no es fácil enfrentarse al poder y lo estamos haciendo de manera decidida y con carácter, y por más que nos quieran presionar no nos van a doblar, no nos van a intimidar, no nos van a echar para atrás".

Alejandro Moreno afirmó que tememos en México un gobierno "represor y autoritario" y advirtió que "no vamos a permitir que se instaure una dictadura".

Aseguró que pese a la persecución del Estado, se mantendrá al frente del PRI, ya que fue electo para un período de cuatro años.

Sostuvo que tampoco se romperá la coalición electoral y legislativa con el PAN y el PRD y agradeció a sus aliados Marko Cortés, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, el respaldo que le han brindado ante la persecución que ha sufrido por parte de "un gobierno que espía".

"Hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera", advirtió.

