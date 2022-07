Ataques ayudaron a que Va por México esté arriba en encuestas de CDMX, afirma Alejandro Moreno

En un encuentro con la militancia priista de Puebla, que cerró filas en su apoyo frente a la “persecución política en su contra”, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que después de tres meses de ataques, “lo que nos han hecho es ayudarnos” en la Ciudad de México, donde, destacó, la coalición Va por México está arriba en las encuestas.

Señaló que el gobierno de la República y Morena quieren distraer la atención de los mexicanos y hablan de otras cosas, no de los temas que le importan a los ciudadanos.

Por ello, aseguró que “nunca nos van a callar. Este es un gobierno que le tiene miedo a la democracia. Los ciudadanos lo saben. México no vive tiempos de normalidad democrática. El país no va bien. No hay resultados. Tenemos un gobierno federal insensible. Tenemos la enorme responsabilidad de levantar la voz”.

Alejandro Moreno señaló que los priistas “no nos podemos quedar callados ante un gobierno antidemocrático y ante quienes nos calumnian, nos difaman, nos persiguen. Todos los días nos amenazan. Nos amenazan de muerte y todo mundo lo sabe”.

Destacó que los ataques en su contra y contra el PRI comenzaron “cuando dijimos que no a la reforma eléctrica, cuando dijimos no a la reforma electoral, porque destruye la democracia. Y a partir de todo eso, salieron unas encuestas hace unas semanas. Después de tres meses, lo que nos han hecho, es ayudarnos. Salimos arriba en la Ciudad de México. Si hoy fueran las elecciones, la coalición Va por México gana la Ciudad de México”, aseguró.

“Desde aquí le decimos a Morena que no nos van doblar, que vamos a seguir de pie. La democracia debe fortalecerse e impulsar programas para que la gente tenga mejores oportunidades de vida”, resaltó.

Sostuvo que hoy en México no hay empleo, la canasta básica está por los cielos y la inseguridad ha cobrado más de 123 mil vidas, pero garantizó que la coalición Va por México es la fuerza para detener a Morena y ganarles el 2024, además de que ganará con claridad en Coahuila y el Estado de México en 2023.

Moreno Cárdenas expresó su reconocimiento a las militancias del PAN y del PRD, y a los dirigentes de ambos partidos, Marko Cortés y Jesús Zambrano, por su respaldo ante los ataques del gobierno federal, de Morena y de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

rmlgv