Aspirantes a presidir el partido cuestionan autoridad de Yeidckol

El líder de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, y el senador suplente, Alejandro Rojas Díaz-Durán, ambos aspirantes a presidir Morena, cuestionaron la autoridad moral de Yeidckol Polevnsky Gurwitz, dirigente nacional de ese instituto político, luego de que se dio a conocer que las autoridades fiscales le condonaron 16 millones 441 mil 439 pesos.

Por separado, Delgado Carrillo y Rojas Díaz-Durán, ambos aspirantes a la presidencia nacional del partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidieron a la también aspirante a la dirigencia nacional retirarse de la contienda interna.

El diputado Delgado Carrillo cuestionó la autoridad moral de su dirigente nacional Yeidckol Polevnsky Gurwitz —cuyo nombre con que fue registrada originalmente es Citlali Ibáñez Camacho—, y dijo que será la actual secretaria general de Morena quien decida si sigue en la competencia por la presidencia del partido luego de la información sobre la condonación de más de 16 millones de pesos de impuestos.

—¿Yeidckol Polevnsky tendría la cara para presentarse a una contienda interna de Morena?

—Yo coincido con el Presidente de la República, que para tener autoridad política hay que tener autoridad moral, aseguró el diputado Delgado Carrillo.

Además, el legislador federal dijo que ya no hay manera de que el Estado mexicano recupere los recursos de los impuestos condonados a distintos actores, pues ya fue un hecho consumado y ocurrió hace algunos años.

“Pues ya es un hecho consumado, sería difícil pedir que se paguen esos impuestos cuando ya son hechos que ocurrieron hace algunos años”, dijo el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja.

El senador suplente Rojas Díaz-Durán afirmó que Polevnsky Gurwitz no cumple con los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, por lo que le pidió a la secretaria general en funciones de presidenta nacional de Morena regresar al sector empresarial y dejar el instituto político.

“@yeidckol, siempre lo he dicho; NO cumples con los 3 principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Lo tuyo no es ser líder. #Morena perdió 3 millones de votos este año y ha perdido 15 puntos. Regresa al sector empresarial. Es lo mejor para todos”, escribió Rojas Díaz-Durán en su cuenta en la red social Twitter.