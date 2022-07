ASF detecta posibles daños al erario en estados y municipios por más de 637 mdp

En 2021, los gobiernos estatales y municipales incurrieron en probables daños al erario por un monto de 637 millones 820 mil 200 pesos, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el primer informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.

A través de 169 auditorías a las 32 entidades del país y sus municipios, el órgano fiscalizador detecto malos manejos de los recursos que les otorga el Gobierno Federal, principalmente en el gasto del dinero enviado para temas de educación y seguridad.

Las entidades más observadas son en su mayoría las que eran gobernadas por el PRI, PAN y PRD y que les fueron arrebatadas por Morena durante las elecciones de 2021 y 2022.

De acuerdo a una revisión realizada por EL UNIVERSAL, en 2021 las 32 entidades hicieron mal manejo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, por un monto total de 252 millones 245 mil 700 pesos. Las principales fueron Michoacán, Coahuila, Quintana Roo, Aguascalientes, y Chihuahua.

En el primer caso, a la entidad michoacana le fueron observados 64 mil 742, debido a que al 31 de diciembre de 2021, “la entidad federativa no había comprometido el 5.9% por 13 mil 175.1 pesos, ni devengado el 15.9% por 35 mil 610.2 de pesos, ni pagado el 16.4% por 36 mil 745.2 pesos, de los recursos transferidos, y al 31 de enero de 2022, aún no devengaba ni pagaba el 10.5% por 23 mil 502.8 pesos”.

Adicionalmente, se advirtió que autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comunicaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre un caso de adquisición de armamento y municiones que no fueron recibidos por el estado.

A principios de 2021, Michoacán era gobernada por Silvano Aureoles (PRD) y en junio del mismo año, Morena les arrebató la gubernatura con su candidato Alfredo Ramírez Bedolla.

En el caso de Coahuila se observaron probables daños al erario por 46 millones 985 mil 300 pesos. De acuerdo con la ASF, se detectó un monto por aclarar de 23 millones 746 mil pesos correspondiente a pagos a la Sedena por la adquisición de municiones y cargadores, además de recursos que no fueron pagados ni devenegados.

Actualmente, la entidad Coahuilense es gobernada por el PRI, a cargo de Miguel Ángel Riquelme.

Los mismos casos ocurrieron en Quintana Roo, gobernado por Carlos Joaquín González (PRD) y que le fue arrebatado por la morenista Mara Lezama. En esa entidad se observaron 19 millones 955.2 por mal manejo en el recurso destinado al Fondo para Seguridad.

En Aguascalientes, que sigue siendo gobernado por el PAN, se observaron 16 millones 11 mil 800 pesos, mientras que en Chihuahua donde mandataba el panista Javier Corral, y le fue arrebatado por la morenista, Maru Campos, se observaron 14 millones 847 mil pesos.

Otro rubro donde se determinaron malos manejos fue el Fondo de Aportaciones Múltiples y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, en el que las 32 entidades generaron probables daños al erario por un total de 385 millones 563 mil 600 pesos.

Los estados con más observaciones en esos rubros son Michoacán, San Luis Potosí, la Ciudad de México, Quintana Roo, y Nayarit. En todos los casos se detectó falta de control interno y recursos no comprometidos y no ejercidos en programas educativos, de tecnología y en sus sistemas DIF, por lo que se determinó que “incumplieron con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no informaron con calidad y congruencia”.

Michoacán fue observado por 80 millones 247 mil 100 pesos; San Luis Potosí, que en 2021 era gobernado por el priista Juan Manuel Carreras, y le fue arrebatado por Ricardo Gallardo (PVEM) fue observado con 76 millones 225 mil 900 pesos; la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum (Morena) incurrió en probables daños al erario por 43 millones 407 mil 200 pesos; Quintana Roo con 35 millones 213 mil 400 pesos; mientras que Nayarit que en 2021 era gobernada por el panista Antonio Echevarría, y le fue arrebatada por el morenista, Miguel Ángel Navarro, fue observada con 21 millones 672 mil 200 pesos.

rmlgv